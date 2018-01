Berlin (ots) - Der Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger (BDZV)hat die Blockade des Satiremagazins "Titanic" auf Twitter als"Zensur" kritisiert. "Nun tritt ein, wovor wir bereits bei derVerabschiedung des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes gewarnt haben",sagte BDZ-Hauptgeschäftsführer Dietmar Wolff. Die Plattformbetreiberwürden "im Zweifel gegen die Meinungsfreiheit" entscheiden, um sichvor möglichen hohen Geldstrafen des am 1. Januar 2018 in Kraftgetretenen NetzDG zu schützen.An die Stelle des Rechtsstaats trete, so Wolff weiter, eine"private Medienpolizei". Doch könnten private Netzwerke wederrechtlich noch faktisch ein Gerichtsverfahren ersetzen. Vielmehrmüssten sie, um das Risiko von Millionenbußen abzuwenden, schon beibloßem Verdacht auf Strafbarkeit löschen. Es sei nicht hinnehmbar,dass wie hier im Fall Twitter ein privatwirtschaftliches Unternehmenin den USA darüber entscheide, was deutsche Leser und Nutzer zu sehenbekämen. Anlass der Blockade des "Titanic-Accounts" auf Twitter warein satirischer Tweet des Magazins gegen die AfD-Politikerin Beatrixvon Storch.Pressekontakt:Anja PasquayTelefon: 030/ 726298-214E-Mail: pasquay@bdzv.deOriginal-Content von: BDZV - Bundesverb. Dt. Zeitungsverleger, übermittelt durch news aktuell