BDZV: Gewerkschaften verkennen vollkommen Situation der Verlage

Berlin (ots) - "Die Gewerkschaften verkennen vollkommen dieSituation der Verlage." Das sagte der Verhandlungsführer desBundesverbands Deutscher Zeitungsverleger (BDZV), Georg Wallraf,heute zu den Gehaltsvorstellungen des Deutschen Journalisten-Verbands(DJV), der bei seiner Verbandstagung in Würzburg 4,5 Prozent mehrEinkommen für die angestellten und freien Journalisten anTageszeitungen gefordert hatte. Es müsse, so Wallraf, angesichts deranhaltend schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen für Pressemedienin Deutschland auch der Arbeitnehmerseite klar sein, dass dieseForderung weit über den Möglichkeiten der Verlagsunternehmen liege.Im Vorfeld der Verhandlungen über einen neuen Tarifvertrag fürJournalistinnen und Journalisten forderte der DJV darüber hinaus,Volontärsgehälter und Einstiegsvergütungen überproportionalanzuheben. "Damit signalisiert die Gewerkschaft, dass unsertradiertes Tarifgefüge in sich nicht mehr stimmt und den aktuellenVerhältnissen in den Redaktionen angepasst werden muss", führteWallraf weiter aus. Er betrachte dies als Auftrag für die kommendeVerhandlungsrunde, das Tarifgefüge einer Überprüfung zu unterziehen.