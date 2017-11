BDU gibt digitalen Startups beim Consulting-Branchenkongress in Köln eine Bühne

Bonn (ots) - Beim heutigen Jahreskongress der Consultants in Köln,dem Deutschen Beratertag, haben digitale Startup-Unternehmenerstmalig die Gelegenheit, sich mit ihren Dienstleistungen oderProdukten vor einem hochkarätigen Fachpublikum zu präsentieren. VonJuli bis Anfang Oktober diesen Jahres konnten Gründer ihreBewerbungen beim Veranstalter, dem Bundesverband DeutscherUnternehmensberater (BDU), abgeben. Gesucht wurden junge Unternehmen,die digital ausgerichtete Leistungen entwickelt haben, die besondersauch für den Einsatz von Unternehmensberatern geeignet sind. Aus demKreis der 22 Bewerberfirmen wählte eine Jury dreizehn Startups aus,deren Leistungsangebote stellvertretend für alle Bewerber stehen. Vondiesen schafften es drei auf die Kongressbühne beim DeutschenBeratertag. BDU-Präsident Ralf Strehlau sieht zwei Hauptgründe fürdas Verbandsengagement: "Wir verstehen uns beim BDU ein Stück weitals Förderer, die Startups dabei unterstützen, die wohlverdienteAufmerksamkeit zu erhalten. Und: In der digitalen Welt werdenKooperationen und Netzwerke immer wichtiger, gerade auch für unsConsultants."Die folgenden drei Startups präsentieren sich vor den rund 300Kongress-Teilnehmern:ZukunftsAgenten GmbHDas Startup hat nach vierjähriger Entwicklungszeit eine SoftwareWorkforce Evolution Designer® als Cloud-Lösung entwickelt, die einezukunftsfähige Organisationsform ermöglicht und mit qualitativen undquantitativen Kennzahlen für Klarheit bei einer planvollenOrganisationsentwicklung sorgt. Es werden Handlungsfelder undLösungen aufgezeigt, um gewachsene und wachsende Strukturen in dieZukunft zu überführen: Auf Organisationsebene, Mitarbeiterebene undTechnikebene.Lana Labs GmbHDie Lana Labs GmbH bietet mit der Big Data Analytics Software LANAein Tool, mit dem Berater für Prozessmanagement, Organisation,Compliance, Change und auch Auditoren in SekundenschnelleOptimierungspotenziale und Auditrisiken in Geschäftsprozessen ihrerKunden identifizieren können. Die Abweichungen werden nach Kosten undHäufigkeit priorisiert. Mit der automatisierten Ursachenanalyse vonProzessabweichungen unterstützt LANA Optimierungsprojekte nocheffizienter, da Prozessfehler automatisch mit möglichenHandlungsfeldern verknüpft werden.Candidate Select GmbHStudierende investieren im Durchschnitt über 5 Jahre in einenHochschulabschluss. Durch die große Vielzahl an Programmen undunterschiedlichen Standards geht die Information über die erbrachteLeistung jedoch meist verloren. Unterschiede in Benotung undKompetitivität der Programme führen zu einer Verzerrung, die dieabsolute Note eines Hochschulabschlusses im Bewerbungsprozessunbrauchbar macht. Mit CASE setzt Candidate Select darauf, dieseVerzerrung aufzuheben und den Abschluss wieder zu einemaussagekräftigen Merkmal im Recruiting zu machen. CASE berücksichtigtdazu 180.000 administrative Notenverteilungen und über 220.000 IQ-und Persönlichkeitswerte aus der Studienreihe Fachkraft 2020.Informationen zu den nominierten Startup-Bewerbern unter: www.bdu.de/wie-wir-sie-unterstuetzen/wie-wir-unternehmen-unterstuetzen/start-ups/Pressekontakt:Bundesverband Deutscher Unternehmensberater BDU e.V.: www.bdu.deKlaus Reiners I PressesprecherT +49 (0) 228 9161-16 oder 0172 23 500 58klaus.reiners@bdu.deOriginal-Content von: BDU Bundesverband Deutscher Unternehmensberater, übermittelt durch news aktuell