BDU-Studie: Welche Tagessätze Consultants abrechnen

Bonn (ots) - Die Tagessätze, die Unternehmensberater bei ihrenAuftraggebern abrechnen, sind im Vergleich der Jahre 2015 und 2016 umdurchschnittlich 1,3 Prozent gestiegen. Auch für 2017 gehen dieConsultants von einer Steigerung in ähnlicher Höhe aus. Die inRechnung gestellten Tagessätze differenzieren je nach Auftragsgröße,Spezialisierung, Komplexität oder strategischer Bedeutung derProjekte und steigen je nach Unternehmensgröße und Hierarchieebene.Die Bandbreite der Honorare ist daher insgesamt sehr groß. In derStrategieberatung variiert der Tagessatz beispielsweise für denEinsatz eines Projektleiters (Hierarchiestufe Manager und SeniorManager) über alle Größenklassen gesehen von 1.150 bis 2.275 Euro.Die vergleichbaren Tagessätze in der IT-Beratung liegen zwischen 950und 1.800 Euro. Je nach Projektsituation können sie in allenBeratungssegmenten auch deutlich höher liegen. Zu diesen Ergebnissenkommt die Studie "Honorare in der Unternehmensberatung 2015/2016",die der Bundesverband Deutscher Unternehmensberater (BDU) heuteveröffentlicht hat. BDU-Präsident Ralf Strehlau sieht in denStudienergebnissen einen klaren Beleg für die positiveBranchensituation. "Unternehmen suchen die Unterstützung durchUnternehmensberater in herausfordernden wirtschaftlichen Zeiten.Gleichzeitig sind sie bereit, leicht höhere Honorare zu akzeptieren."Beim Einsatz eines Beraters (Hierarchiestufe Consultant und SeniorConsultant) in der Strategieberatung liegt die Tagessatz-Spanne überalle Größenklassen hinweg zwischen 825 Euro und 1.975 Euro. In derIT-Beratung reicht die Bandbreite von 750 bis 1.350 Euro, wennUnternehmen externe Spezialisten auf der Consultant/SeniorConsultant-Ebene einsetzen wollen.Die Abrechnung von Nebenkosten und Reisezeiten werden in derBranche sehr unterschiedlich gehandhabt. Reisezeiten sind überwiegendin den Tagessätzen enthalten, Nebenkosten eher nicht.Weiterhin: Zwei Drittel aller Marktteilnehmer haben innerhalb derletzten drei Jahre ihre Honorarstruktur mindestens einmal überprüftund angepasst. Rund jede zehnte Consultingfirma hat mehr als dreiPreisanpassungen vorgenommen.Download Pressemitteilung unter:http://www.bdu.de/pressemitteilungenStudie bestellen: http://www.bdu.de/mediathekStudien-Hintergrund: Für die Studie wurden dieBefragungsergebnisse von insgesamt 203Unternehmensberatungsgesellschaften einbezogen. Die Befragungerfolgte online in der Zeit von Juni 2016 bis August 2016. Die Studieenthält u.a. relevante Kennziffern zu Honorarhöhen undHonorarkalkulationen, Honorarmodellen und -findung,Vergabeentscheidung sowie Rechnungsstellung. Die Differenzierung inder Auswertung erfolgte nach acht verschiedenen Größenklassen sowievier Umsatzschwerpunkten in Beratungsfeldern.Pressekontakt:Bundesverband Deutscher Unternehmensberater BDU e.V.Joseph-Schumpeter-Allee 29, 53227 BonnKlaus Reiners (Pressesprecher)T +49 (0) 228 9161-16 oder 0172 23 500 58, rei@bdu.deOriginal-Content von: BDU Bundesverband Deutscher Unternehmensberater, übermittelt durch news aktuell