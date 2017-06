BDU-Leitfaden Change Management: Wider das Scheitern!

Bonn (ots) - Die Veränderungszyklen in der Wirtschaft werden immerkürzer. Parallel machen die Anforderungen der Digitalisierung undGlobalisierung vor keiner Branche halt. NotwendigeVeränderungsinitiativen erweisen sich nicht selten als hochkomplexund erfolgskritisch. Umso wichtiger ist, dass Entscheider beiChange-Management-Projekten gut informiert und strukturiertvorgehen. Besonders auch, wenn die gewünschten Ergebnisse mitUnterstützung externer Partner erzielt werden sollen. Aus diesemGrunde hat der Fachverband Change Management im BundesverbandDeutscher Unternehmensberater (BDU) einen Change-Leitfaden fürEntscheider verfasst. "Veränderungsinitiativen in Unternehmen stellenhohe Anforderungen an alle Beteiligten. Es kommt besonders darauf an,betriebswirtschaftliche, kulturelle und technologische Faktorenoptimal zu integrieren. Change-Management-Projekte sind aber zumScheitern verurteilt, wenn sie nicht extrem gut vorbereitet undorganisiert sind", so Ralf Strehlau, Präsident des BundesverbandesDeutscher Unternehmensberater (BDU).Der BDU-Leitfaden fasst typische Charakteristika undErfolgsfaktoren von Veränderungsprojekten, professionelle Standardsund Empfehlungen sowie Kernanforderungen an eine qualifizierteChange-Management-Beratung komprimiert und übersichtlich zusammen.Weiterhin gibt er einen Überblick über das Zusammenspiel derverschiedenen Rollen sowie zur Rollentransparenz bei derProjektarbeit von Unternehmen mit ihren Beratern. Hans-WernerBormann, Vorsitzender BDU-Fachverband Change Management:"Change-Vorhaben lassen sich zwar in der Regel nicht in ein starresKorsett pressen. Aber um am Ende erfolgreich zu sein, sind klareProzessstrukturen enorm wichtig. Zum Beispiel lassen sich in einem4-Phasen-Modell alle Teilprozesse oder Aufgaben für alle Beteiligtentransparent darstellen."Wichtige Bestandteile, die ein qualifiziertes Beratungsangebotenthalten sollte, sowie Tipps aus der Beratungspraxis runden dieBDU-Empfehlungen ab. Zu Letzterem gehören unter anderem:- Zielbild erarbeiten und Rahmen für die Umsetzung bestimmen -durch das Management- Die benötigten Ressourcen bereitstellen- Interessengruppen und systemische Zusammenhänge analysieren -jedes Unternehmen ist eine Welt für sich- Die mittleren Führungskräfte in den Blick nehmen - sie sind derSchlüssel- Prozessorientiert und iterativ vorgehen sowie kontinuierlichRevisionen durchführen- Die Integrität aller Beteiligten wahren - von Anfang anKostenloser Download "Change-Leitfaden für Entscheider" unter:www.bdu.de/cm-leitfadenÜber den BDUDer Bundesverband Deutscher Unternehmensberater (BDU) vertritt diedeutsche Consultingwirtschaft mit ihren bundesweit 29 Milliarden EuroUmsatz und rund 140.000 Mitarbeitern. Damit zählt der BDU weltweit zuden drei führenden Wirtschafts- und Berufsverbänden derConsultingwirtschaft.www.bdu.dePressekontakt:Bundesverband Deutscher Unternehmensberater BDU e.V.Joseph-Schumpeter-Allee 29, 53227 BonnKlaus Reiners (Pressesprecher)T +49 (0) 228 9161-16 oder 0172 23 500 58, klaus.reiners@bdu.deOriginal-Content von: BDU Bundesverband Deutscher Unternehmensberater, übermittelt durch news aktuell