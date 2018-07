BDR und SKODA starten Kampagne für gegenseitigen Respekt im Straßenverkehr (FOTO)

Weiterstadt (ots) -- Projekt 'Respekt' will Rücksichtnahme zwischen Rad- undAutofahrern fördern und mehr Sicherheit im Straßenverkehrerzielen- Mit Social Media-Beiträgen von BDR-Sportlern undKampagnenwerbung auf Trikots, Warnwesten und Aufklebern soll dieAktion eine breite Öffentlichkeit erreichen- SKODA AUTO Deutschland und der Bund Deutscher Radfahrer (BDR)pflegen seit 2007 eine erfolgreiche Partnerschaft- Motor des Radsports: SKODA ist zum 15. Mal offizieller Partnerder Tour de France und Förderer des Breitensports in DeutschlandSKODA AUTO Deutschland und der Bund Deutscher Radfahrer (BDR)starten zum Auftakt der Tour de France eine Sicherheitskampagne fürgegenseitiges Verständnis und Respekt im Straßenverkehr. Sie zieltdarauf ab, die Bevölkerung zu sensibilisieren, damit Radsportler undAutofahrer mehr Verständnis füreinander entwickeln.Täglich entstehen im Straßenverkehr Situationen, die sowohl fürFahrrad- als auch Autofahrer gefährlich sind. Seitens der Pkw-Fahrerzählen ein zu geringer Sicherheitsabstand und die Missachtung derVorfahrt zu den häufigen Unfallauslösern. Auch eine zu hastiggeöffnete Autotür birgt Gefahr für Radfahrer. Diese hingegen haltensich nicht immer an rote Ampeln, sind auch schon mal auf der falschenFahrbahn unterwegs oder fädeln sich leichtsinnig in den fließendenVerkehr ein. Um zu mehr Respekt und gegenseitiger Rücksichtnahmeaufzurufen, starten SKODA und der BDR zum Auftakt der Tour de Franceeine gemeinsame Kampagne."Das Thema Sicherheit besitzt bei SKODA höchste Priorität. Daherbieten wir für unsere Modelle eine Fülle von Assistenzsystemen an,die den Fahrer unterstützen. Unsere SUV-Modelle KODIAQ und KAROQbeispielsweise verfügen serienmäßig über einen Frontradarassistenteninklusive City-Notbremsfunktion mit Personenerkennung. Das kann imErnstfall Leben retten", sagt SKODA AUTO Deutschland GeschäftsführerFrank Jürgens. "Gleichzeitig bleiben die Verkehrsteilnehmer selbstdurch gegenseitige Rücksichtnahme die wichtigsten Sicherheitsfaktoren- darauf möchten wir mit der Unterstützung des Projekts 'Respekt'hinweisen.""Die meisten Verkehrsteilnehmer kennen beide Seiten, sind mal alsAutofahrer und mal als Radfahrer unterwegs. Auch unsere Sportlersitzen oft stundenlang in einem Pkw, wenn sie zu den Wettkämpfenreisen. Man sollte in seiner jeweiligen Rolle dabei immer vor Augenhaben, dass Radfahrer zwar ebenso Unfallverursacher sind wieAutofahrer, aber bei Unfällen als schwächerer Verkehrsteilnehmer vielhäufiger und schwerer verletzt werden. Achtsamkeit auf beiden Seitenund Respekt kann Leben retten", appellierte BDR-Präsident RudolfScharping an mehr gegenseitige Rücksichtnahme.Inhalte der Sicherheitskampagne sind unter anderem SocialMedia-Beiträge aktiver BDR-Sportler. Speziell für die Kampagneproduzierte Aufkleber, Warnwesten, Trikots sowie Fahrerbekleidung inauffälligen Signalfarben bei Rad-Tourenfahrten sollen eine breiteÖffentlichkeit für das Thema ,Radsport im öffentlichen Raum'sensibilisieren und damit das Radfahren auf den Straßen künftigsicherer machen.Seit 2007 unterstützt SKODA AUTO Deutschland den BDRSKODA AUTO Deutschland pflegt bereits seit zwölf Jahren eineerfolgreiche Partnerschaft mit dem Bund Deutscher Radfahrer. DieMarke mit dem geflügelten Pfeil ist damit Hauptsponsor undFahrzeugpartner eines der größten und erfolgreichsten SportverbändeDeutschlands. SKODA ist zudem Partner des Nationaltrikots und derDeutschen Straßenradsportmeisterschaft. In Zusammenarbeit mit SKODAentsteht auch der BDR-Breitensportkalender. Darüber hinaus trittSKODA als Sponsor bei internationalen Top-Events wie der Tour deFrance und der Spanien-Rundfahrt ,Vuelta' auf.Zusätzlich zu den internationalen Radsportaktivitäten engagiertsich die Traditionsmarke in Deutschland vor allem für denBreitensport. So ermöglicht SKODA engagierten Hobby-Radrennfahrernzwischen Mai und Oktober den Start bei sieben hochkarätigenJedermann-Rennen - darunter der SKODA Velodom in Köln und das SKODAVelorace Dresden - als Mitglied der SKODA Veloteams. Mehrere hundertTeamplätze werden regelmäßig über die Internetseitewww.welovecycling.de verlost, wo SKODA auch viele weitereInformationen und Angebote rund um den Radsport bereithält. Dasattraktive Paket beinhaltet neben dem Startplatz ein Trikot desAutoherstellers in Grün-Schwarz, den Zugang zum SKODA VIP-Bereichsowie professionelle Betreuung inklusive Mechanikerservice undMassage.SKODA mit großer Tradition als ,Motor des Radsports'Die Leidenschaft für den Radsport reicht bei SKODA bis in dieAnfänge der Unternehmenshistorie zurück, die mit dem Fahrrad begann.1895 - also vor 123 Jahren - gründeten Václav Laurin und VáclavKlement eine Fahrradmanufaktur im böhmischen Mladá Boleslav. Bereitszehn Jahre später rollte mit der Voiturette A das erste Automobil derjungen Firma aus den Werkshallen. 1925 fusionierte Laurin & Klementmit SKODA. 