BDK warnt vor Folgen der Corona-Proteste

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Der Chef des Bundes Deutscher Kriminalbeamter (BDK), Sebastian Fiedler, hat vor den Folgen der Corona-Proteste gewarnt, die am Samstag in Berlin stattfanden. "Solche Demonstrationen sind für radikale Bewegungen ein ideales Umfeld, um immer mehr Menschen für ihre Ideologien zu gewinnen", sagte Fiedler der "Rheinischen Post". Dort mischten sich Feinde der Demokratie mit Teilen der gesellschaftlichen Mitte.

"Verschwörungstheorien können so immer schneller um sich greifen." Es entstehe ein Gemeinschaftsgefühl von Gruppen, die vorher nichts miteinander zu tun gehabt hätten. Das sei rechtsstaatlich zu tolerieren, schließlich müsse das Demonstrationsrecht gewahrt bleiben, so Fiedler. "Für die Stabilität der Gesellschaft und der freiheitlichen Demokratie kann das aber gefährlich werden." Politiker seien deswegen mehr denn je gefordert, ihre Maßnahmen öffentlich immer wieder zu erklären und auch den Meinungsstreit darüber öffentlich auszutragen. "Und die Sicherheitsbehörden müssen Strukturen im Internet noch stärker unter die Lupe nehmen und bekämpfen", sagte der Verbandschef. "Nur so kann einer beschleunigten Verbreitung von Verschwörungstheorien entgegengewirkt werden."

Foto: über dts Nachrichtenagentur