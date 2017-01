BDK-Chef: Wir brauchen Untersuchungsausschüsse in NRW und im Bund

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - André Schulz, Vorsitzender des Bundes Deutscher Kriminalbeamter (BDK), hält mit Blick auf neue Berichte im Fall Amri auch in NRW die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses für notwendig. Schulz sagte der "Heilbronner Stimme" (Montagausgabe): "Für die lückenlose Aufklärung benötigen wir Zeit für die Ermittlungen, für einige Antworten bedarf es aber parlamentarische Untersuchungsausschüsse auf Bundesebene und in NRW." Schulz fügte hinzu: "Im Fall Amri gibt es viele Fragezeichen. Wir müssen Antworten auf die offenen Fragen bekommen, damit wir feststellen können, ob wir Fehler gemacht haben und die schreckliche Tat zu verhindern gewesen wäre. Nur so können wir lernen, um zukünftige Anschläge möglichst zu verhindern. Antworten sind wir auch den Angehörigen der Opfer schuldig."

