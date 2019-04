BDI zur steuerlichen Forschungsförderung: Zum 1. Januar 2020 einführen

Berlin (ots) - Anlässlich der Beratungen zur steuerlichenForschungsförderung zwischen Bundeswirtschafts- undBundesfinanzministerium sowie den Fraktionen von Union und SPD sagtBDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang: "SteuerlicheForschungsförderung zum 1. Januar 2020 einführen"- "Deutschland sollte eine steuerliche Forschungsförderung zum 1.Januar 2020 einführen. Diese sollte alle Unternehmen -unabhängig von ihrer Größe - einbeziehen.- Im internationalen Vergleich geht die Innovationsleistung inDeutschland seit Jahren zurück. Unser Innovationsindikator, einVergleich der Innovationskraft von 34 Staaten, zeigt, dassDeutschland vor sieben Jahren noch unter den Top-Drei-Standortenwar. Zuletzt lag es nur noch auf Rang neun. China hat sich imselben Zeitraum von Platz 24 an die Spitze gearbeitet.- Der BDI fordert, ab kommendem Jahr eine steuerliche Förderungvon Forschung und Entwicklung in Form einer Forschungszulageeinzuführen. Das in Aussicht gestellte Fördervolumen von 1,25Milliarden Euro pro Jahr ist zu niedrig. Das bisher vorgeseheneFördervolumen von jährlich 500.000 Euro je Unternehmen ist zugering, um effiziente Fördereffekte zu erzielen. Langfristig istein deutlich stärkeres Signal notwendig. Nur so ist Deutschlandim Standortwettbewerb mit anderen Industriestaatenkonkurrenzfähig."Pressekontakt:BDI Bundesverband der Dt. IndustriePresse und ÖffentlichkeitsarbeitBreite Straße 2910178 BerlinTel.: 030 20 28 1450Fax: 030 20 28 2450Email: Presse-Team@bdi.euInternet: http://www.bdi.euOriginal-Content von: BDI Bundesverband der Deutschen Industrie, übermittelt durch news aktuell