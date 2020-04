Berlin (ots) - Zur neuen Prognose des Internationalen Währungsfonds sagt BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang: "IWF-Warnung vor massiver globaler Krise beweist Ernst der Lage""Die Warnung des IWF vor einer massiven globalen Krise beweist den Ernst der Lage. Die Forderung des Fonds, die Wirtschaft gezielt zu unterstützen, trifft den Nagel auf den Kopf. Nur durch gezielte Hilfen wird der Weg für eine Erholung im kommenden Jahr frei.Das Absacken der weltweiten Wirtschaftsleistung im laufenden Jahr ist dramatisch. In den vergangenen 50 Jahren fiel sie überhaupt nur ein einziges Mal - und zwar 2009 um 1,7 Prozent.Eine kräftige Rezession in den Vereinigten Staaten, in Europa und in Japan ist in diesem Jahr nicht mehr zu vermeiden. Mit einsetzendem Erfolg der Beschränkungen werden weitere fiskalpolitische Stimuli erforderlich. Nach dem Exit aus der Quarantäne muss ein lang angelegtes Wiederaufbauprogramm beginnen."Pressekontakt:BDI Bundesverband der Dt. IndustriePresse und ÖffentlichkeitsarbeitBreite Straße 2910178 BerlinTel.: 030 20 28 1450Fax: 030 20 28 2450Email: Presse-Team@bdi.euInternet: http://www.bdi.euWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6570/4571250OTS: BDI Bundesverband der Deutschen IndustrieOriginal-Content von: BDI Bundesverband der Deutschen Industrie, übermittelt durch news aktuell