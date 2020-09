BDI zur neuen Konjunkturprognose des Bundeswirtschaftsministeriums: Lage der Wirtschaft bleibt ernst

Berlin (ots) - Zur aktuellen Konjunkturprognose des Bundeswirtschaftsministeriums sagt BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang: "Die Lage der Wirtschaft bleibt ernst""Die Lage der Wirtschaft bleibt ernst. Die Industrie liegt in der Produktion und im Exportgeschäft noch sehr deutlich unter Vorjahresniveau. Die Erholung hat zwar begonnen, doch wird sie in vielen Branchen mehrere Quartale dauern. Zunächst muss die Nachfrage aus dem Ausland wieder anziehen.Wer aus der Corona-Krise mit einer stabilen Industrie heraus will, muss die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts stärken. Bei wichtigen Faktoren wie Unternehmensteuern, Infrastruktur und Energiekosten hat Deutschland im internationalen Vergleich viel Luft nach oben."Pressekontakt:BDI Bundesverband der Dt. IndustriePresse und ÖffentlichkeitsarbeitBreite Straße 2910178 BerlinTel.: 030 20 28 1450Fax: 030 20 28 2450Email: Presse-Team@bdi.euInternet: http://www.bdi.euOriginal-Content von: BDI Bundesverband der Deutschen Industrie, übermittelt durch news aktuell