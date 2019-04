BDI zur korrigierten Prognose für das Wachstum der deutschen Wirtschaft: Bundesregierung darf keine weitere Zeit verlieren

Berlin (ots) - Zur korrigierten Prognose für das Wachstum derdeutschen Wirtschaft in diesem Jahr äußert sichBDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang: "Bundesregierung darf keineweitere Zeit verlieren"- "Konjunkturell sind die besten Zeiten vorbei. Jetzt sollte dieBundesregierung Investitionsanreize für Klimaschutz setzen undeine echte Steuerreform in Angriff nehmen. Die Politik darfkeine weitere Zeit verlieren.- Die Industrie erwartet für 2019 eine stagnierende Produktion imVerarbeitenden Gewerbe in Deutschland. AbschwächenderWelthandel, zunehmende Handelskonflikte und Unsicherheiten überdas künftige Verhältnis zwischen Großbritannien und derEuropäischen Union belasten die exportorientierte Industrieenorm. Teilhabe und Wohlstand entstehen nicht durch Verwaltenund Umverteilen, sondern durch Investitionen und Wachstum."Pressekontakt:BDI Bundesverband der Dt. IndustriePresse und ÖffentlichkeitsarbeitBreite Straße 2910178 BerlinTel.: 030 20 28 1450Fax: 030 20 28 2450Email: Presse-Team@bdi.euInternet: http://www.bdi.euOriginal-Content von: BDI Bundesverband der Deutschen Industrie, übermittelt durch news aktuell