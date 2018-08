BDI zur geplanten Reform der Außenwirtschaftsverordnung: Bundesregierung muss bei Investitionen ausländischer Investoren mit Augenmaß vorgehen

Berlin (ots) - Zu der geplanten Reform derAußenwirtschaftsverordnung äußert sich BDI-HauptgeschäftsführerJoachim Lang: "Bundesregierung muss bei Investitionen ausländischerInvestoren mit Augenmaß vorgehen"- "Deutschland ist auf ein offenes Investitionsklima angewiesen.Das Kapital wird heute zunehmend von den dynamischenWachstumsmärkten der Schwellenländer angezogen. Eine klugeWirtschaftspolitik muss sich darum kümmern, attraktiv fürInvestoren zu bleiben.- Die Bundesregierung muss bei der Novellierung derAußenwirtschaftsverordnung mit Augenmaß vorgehen. Es ist gut,dass sie jetzt für klare Verhältnisse sorgen will. Investorenbrauchen Rechtssicherheit. Eine Absenkung der Prüfschwelle mussauf sensible sicherheitsrelevante Bereiche beschränkt werden undsich strikt am Schutz der nationalen Sicherheit orientieren.- Investitionen von ausländischen Investoren sind wichtig für denStandort Deutschland. Fast drei Millionen Arbeitnehmer arbeitenhierzulande für Unternehmen in ausländischer Hand."Pressekontakt:BDI Bundesverband der Dt. IndustriePresse und ÖffentlichkeitsarbeitBreite Straße 2910178 BerlinTel.: 030 20 28 1450Fax: 030 20 28 2450Email: presse@bdi.euInternet: http://www.bdi.euOriginal-Content von: BDI Bundesverband der Deutschen Industrie, übermittelt durch news aktuell