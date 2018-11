BDI zur Unterzeichnung des nordamerikanischen Handelspakts: USMCA ist gegenüber Nafta ein Rückschritt

Berlin (ots) - Zur Unterzeichnung des nordamerikanischenHandelspakts USMCA äußert sich BDI-Präsident Dieter Kempf: "USMCA istgegenüber Nafta ein Rückschritt"- "Die deutsche Industrie bewertet die Neuauflage desnordamerikanischen Handelspakts USMCA als Rückschritt gegenüberNafta. Die Ursprungsregeln für den Automobilsektor werdenstrenger und komplexer, was Wertschöpfungsnetzwerke im gesamtenNafta-Raum vor große Herausforderungen stellt. DeutscheUnternehmen sind in besonderem Maße betroffen. Bedauerlich ist,dass die Verhandlungspartner noch keine Lösung für die Stahl-und Aluminiumzölle der USA finden konnten.- Die Vereinbarungen zu möglichen Quotenregelungen für Autoexporteaus Mexiko und Kanada in die USA lassen befürchten, dass die USAtatsächlich vorhaben, Autoimporte einzuschränken. Neue US-Zölleauf Autos unter dem Deckmantel der nationalen Sicherheit wärenein herber Rückschlag für die transatlantischen Beziehungen undkeinesfalls berechtigt.- In der unterzeichneten Fassung kann USMCA keine Vorlage für eintransatlantisches Handelsabkommen sein. Handel darf nicht durchneue Barrieren gehemmt werden. Unternehmen benötigen klareBedingungen für dauerhafte und umfangreiche Investitionen."Pressekontakt:BDI Bundesverband der Dt. IndustriePresse und ÖffentlichkeitsarbeitBreite Straße 2910178 BerlinTel.: 030 20 28 1450Fax: 030 20 28 2450Email: presse@bdi.euInternet: http://www.bdi.euOriginal-Content von: BDI Bundesverband der Deutschen Industrie, übermittelt durch news aktuell