BDI zur USA-Reise von Bundeswirtschaftsminister Altmaier: Gut, dass gleich nach Regierungsbildung der aktive Dialog gesucht wird

Berlin (ots) - Zur USA-Reise von BundeswirtschaftsministerAltmaier äußert sich BDI-Präsident Dieter Kempf:- "Es ist gut, dass der Bundeswirtschaftsminister wenige Tage nachseinem Amtsantritt in den aktiven Dialog mit derUS-Administration tritt. Ein halbes Jahr Regierungsbildung habendem deutsch-amerikanischen Verhältnis sicher nicht geholfen. DieUSA sind und bleiben wichtiger Handelspartner für Deutschland.- In den Gesprächen sollte deutlich gemacht werden, dass Einfuhrenvon Stahl und Aluminium keine Gefahr für die nationaleSicherheit der USA darstellen. Die Unternehmen in den USA sindgerade auf deutsche Ingenieurstechnologie und Zwischenprodukteaus Europa angewiesen.- Mit Zöllen schaden die USA auch der eigenen Wirtschaft. Niemandist eine Insel. Wer Wertschöpfungsketten zerschlägt, bremstInnovation und verteuert Produktion; das kostet Wohlstand undChancen.- Die deutsche Industrie setzt darauf, dass am Ende die USA unddie Europäische Union das WTO-Recht respektieren und eineEskalation vermeiden. Dafür müssen alle Beteiligten einen kühlenKopf bewahren und von Schnellschüssen absehen.- Deutsche Unternehmen tragen in großem Maße zu Wohlstand undArbeitsplätzen in den USA bei. Insgesamt haben fast 4.800deutsche Unternehmen in den USA 674.000 Beschäftigte. Damit istDeutschland der viertgrößte ausländische Arbeitgeber in den USA.Unsere Unternehmen sind Teil der Lösung, nicht Teil desProblems."Der Representative of German Industry and Trade (RGIT), diegemeinsame Vertretung von BDI und DIHK in Washington, stelltumfangreiches Datenmaterial zu der Präsenz deutscher Unternehmen inden USA ab sofort auf der neu eingerichteten Webseitewww.germanbusinessmatters.com zur Verfügung.http://www.germanbusinessmatters.com/