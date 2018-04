BDI zur USA-Reise der Kanzlerin: Belastungsprobe durch Strafzölle

Berlin (ots) - Anlässlich der USA-Reise von Bundeskanzlerin AngelaMerkel äußert sich BDI-Präsident Dieter Kempf:- "Die angedrohten Strafzölle stellen das transatlantischeVerhältnis vor eine große Belastungsprobe. Es ist wichtig, dassdie Bundeskanzlerin jetzt für direkte Gespräche auf Augenhöhenach Washington reist. In Deutschland hängt jeder vierteArbeitsplatz am Export. In der Industrie ist es sogar mehr alsjeder zweite.- Bundeskanzlerin Merkel sollte US-Präsident Trump auffordern,vollständig von den Importbeschränkungen auf Stahl und Aluminiumabzusehen. Sie sollte ihm verdeutlichen, welche Risiken von denUS-Maßnahmen nicht nur für die Weltwirtschaft und denWelthandel, sondern auch für die US-Wirtschaft ausgehen:Angriffe auf den Freihandel gefährden Wohlstand undArbeitsplätze auf beiden Seiten des Atlantiks.- Die USA müssen ihre Handelskonflikte im Dialog und gemeinsam mitder Welthandelsorganisation WTO lösen. Einseitige Zollsenkungender EU gegenüber den USA, wie sie Präsident Trump fordert, sindweder vereinbar mit den Regeln der WTO noch im strategischenInteresse der EU.- Nach wie vor belasten zahlreiche Hürden den Handel zwischen denUSA und der EU. Es wäre wünschenswert, die Voraussetzungen fürbilaterale Verhandlungen zu prüfen. Marktöffnung muss jedoch aufGegenseitigkeit beruhen, ein reines Zollabkommen wäre zu kurzgegriffen. In den USA beschränken beispielsweise "Buy-America"-Regelnden Zugang für ausländische Unternehmen zum Vergabemarkt."Aktuelle Informationen und weitere Positionen des BDI zurtransatlantischen Wirtschaftspolitik finden sie hier im neuenBDI-Fokus Außenwirtschaft.https://bdi.eu/newsletter/aussenwirtschaft/issue-2018-02-9/mail?webPressekontakt:BDI Bundesverband der Dt. IndustriePresse und ÖffentlichkeitsarbeitBreite Straße 2910178 BerlinTel.: 030 20 28 1450Fax: 030 20 28 2450Email: presse@bdi.euInternet: http://www.bdi.euOriginal-Content von: BDI Bundesverband der Deutschen Industrie, übermittelt durch news aktuell