BDI zur Türkei-Reise von Bundeswirtschaftsminister Altmaier: Industrie erwartet Abbau von Handelshemmnissen

Berlin (ots) - Zur Reise von Bundeswirtschaftsminister PeterAltmaier in die Türkei sagt BDI-Präsident Dieter Kempf: "Industrieerwartet Abbau von Handelshemmnissen"- "In der Türkei ist vor allem eine Rückkehr zuRechtsstaatlichkeit und Pressefreiheit dringend notwendig.Demokratische Strukturen sind maßgeblich, um das Vertrauen derInvestoren wieder zurückzugewinnen. Nur so wird sich dasPotenzial unserer bilateralen Beziehungen voll nutzen lassen.- Unsere Unternehmen in der Türkei werden in zunehmendem Maße inihren Wirtschaftsaktivitäten eingeschränkt. Während desStaatsbesuch von Präsident Erdogan Ende September in Berlin gabes einen offenen Austausch mit der Wirtschaft. Die deutscheIndustrie erwartet, dass die türkische RegierungHandelshemmnisse wie die Erhebung von zusätzlichen Zöllen oderRegistrierungspflichten abbaut. Davon würde auch die türkischeWirtschaft profitieren."Deutschland und die Türkei verbindet eine enge wirtschaftlichePartnerschaft. Die Zahl deutscher Unternehmen und türkischerUnternehmen mit deutscher Kapitalbeteiligung im Land liegt bei über7.000. Für die Türkei ist Deutschland der wichtigste Handelspartner.Das bilaterale Handelsvolumen liegt bei 37 Milliarden Euro (1,6Prozent des gesamten deutschen Handelsvolumens), knapp zehn Prozentder türkischen Warenexporte in 2017 hatten Deutschland zum Ziel. Fürunsere Ausfuhren rangiert die Türkei unter den Zielländern auf Platz16.Pressekontakt:BDI Bundesverband der Dt. IndustriePresse und ÖffentlichkeitsarbeitBreite Straße 2910178 BerlinTel.: 030 20 28 1450Fax: 030 20 28 2450Email: presse@bdi.euInternet: http://www.bdi.euOriginal-Content von: BDI Bundesverband der Deutschen Industrie, übermittelt durch news aktuell