BDI zur Steuerschätzung: Steuersenkung ist überfällig

Berlin (ots) - Anlässlich des heutigen Abschlusses derSteuerschätzung äußert sich BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang:"Steuersenkung ist überfällig"- "Die Steuerlast ist auf ein Rekordhoch gestiegen. AuchUnternehmen zahlen mehr Steuern als je zuvor. Deshalb ist esüberfällig, Steuern zu senken. Andere Industriestaaten schaffenhohe steuerliche Anreize für die Unternehmen. Es wird derSituation überhaupt nicht gerecht, dass in Deutschland bishereine Reaktion ausbleibt. Angesichts weltweit wachsenderpolitischer und wirtschaftlicher Unsicherheit muss die Politikhandeln.- Langfristig wird sich Deutschland keine höhere Steuerbelastungals andere Staaten leisten können. Die effektive Steuerlast derUnternehmen in Deutschland sollte daher von zurzeit mehr als 30Prozent auf ein international wettbewerbsfähiges Niveau sinken.Ein deutliches Signal wäre eine effektive Steuerbelastung derUnternehmen von maximal 25 Prozent. Die 25 Prozent sind wichtig,weil der Fiskus die Unternehmen in der OECD durchschnittlich mit24,7 und in der EU mit nur 21,7 Prozent belastet.- Überall in der EU sinken die Steuern für Unternehmen, geradeetwa in Belgien, Frankreich, Griechenland, Luxemburg und imVereinigten Königreich. Deutschland entwickelt sich vom Hoch-zum Höchststeuerland. Keineswegs darf die Bundesregierung demTrend tatenlos zusehen. Seit zehn Jahren gab es keinenennenswerte Steuerstrukturreform mehr mit Entlastungen fürUnternehmen, sondern stattdessen etliche Mehrbelastungen."Der BDI schlägt fünf "Steuerliche Sofortmaßnahmen" vor, um eineinternational wettbewerbsfähige Unternehmensbesteuerung zugewährleisten. Eine Einbeziehung der Unternehmen in den Abbau desSolidaritätszuschlags, der Einstieg in eine steuerlicheForschungsförderung und strukturelle Nachbesserungen des Steuerrechtssind zentrale Schritte für eine zukunftsorientierte Steuerpolitik.Zu den steuerlichen Sofortmaßnahmen gelangen Sie hier.https://bdi.eu/media/publikationen/#/publikation/news/steuerliche-sofortmassnahmen-fuer-den-unternehmensstandort-deutschland/