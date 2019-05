BDI zur Nationalen Industriestrategie: Standortnachteile und Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit endlich umfassend angehen

Berlin (ots) - Anlässlich der heutigen Konferenz zur NationalenIndustriestrategie 2030 im Bundeswirtschaftsministerium äußert sichBDI-Präsident Dieter Kempf: "Standortnachteile und Sicherung derWettbewerbsfähigkeit endlich umfassend angehen"- "Die Bundesregierung muss die Standortnachteile und dieSicherung der Wettbewerbsfähigkeit des IndustriestandortsDeutschland endlich umfassend angehen - gegen zu hoheEnergiepreise, überzogene Rechtsetzung und Bürokratie,schleppenden Ausbau und Erneuerung der Infrastruktur, schädlicheSteuerpolitik.- Die in konjunkturell guten Zeiten entstandeneindustriepolitische Gelassenheit sollte einem ernsten undselbstbewussten Anpacken der wirtschaftspolitischen Aufgabenweichen. Ebenso sehen wir die explizite politische Förderung voneuropäischen Champions kritisch. Eine wirkungsvolleIndustriestrategie muss die Wettbewerbsfähigkeit der gesamtenIndustrie im Fokus haben und darf den gerade für DeutschlandsWirtschaftskraft so wichtigen Bereich des Mittelstands nicht ausdem Auge verlieren.- Immer mehr Staaten schränken ihre Offenheit fürAuslandsinvestitionen ein. Eine zukunftsgerichteteIndustriestrategie darf diesen Trends keinen Vorschub leisten.Sie darf keinen Zweifel daran zulassen, dass ausländischeInvestitionen in Deutschland willkommen sind.- Eine Ausweitung der "nationalen Sicherheit" auf den Schutz vonSchlüsseltechnologien lehnen wir ab. Die staatlicheInvestitionskontrolle darf kein Mittel der Industriepolitikwerden. Ein mögliches Eingreifen des Staates auf dem Wege einerBeteiligungsfazilität erscheint derzeit aus Sicht der deutschenIndustrie angesichts existierender marktkonformer Instrumentenicht notwendig.- Es wäre falsch, die fehlgeleitete Renationalisierungspolitikanderer Länder auch nur in Ansätzen zu kopieren. Das würde dengefährlichen Trend zu Protektionismus und Abschottungbeschleunigen. Aus dem industriellen und technologischenPotenzial Deutschlands ergibt sich, dass wir Anwalt einereuropäischen, regelbasierten, offenen und wachsamen Politik seinmüssen."Zum Positionspapier gelangen Sie hier.https://bdi.eu/publikation/news/deutsche-industriepolitik/Pressekontakt:BDI Bundesverband der Dt. IndustriePresse und ÖffentlichkeitsarbeitBreite Straße 2910178 BerlinTel.: 030 20 28 1450Fax: 030 20 28 2450Email: Presse-Team@bdi.euInternet: http://www.bdi.euOriginal-Content von: BDI Bundesverband der Deutschen Industrie, übermittelt durch news aktuell