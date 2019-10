BDI zur Herbstprognose der Bundesregierung: Konjunkturelle Entwicklung in der Welt verschlechtert sich in atemberaubendem Tempo

Berlin (ots) - BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang zurHerbstprognose der Bundesregierung: "Konjunkturelle Entwicklung inder Welt verschlechtert sich in atemberaubendem Tempo"- "Die konjunkturelle Entwicklung in der Welt verschlechtert sichin atemberaubendem Tempo. Auch von den gerade im Bundeskabinettbeschlossenen Klimagesetzen gehen keine ausreichendenWachstumsimpulse aus. Die Energiekosten steigen weiter, obwohlder Standort Deutschland bereits zu den Volkswirtschaften mitden teuersten Industriestrompreisen gehört. Höhere Steuernbelasten die Unternehmen zusätzlich.- Klug wäre, die steuerliche Belastung der Unternehmen spürbar aufein wettbewerbsfähiges Niveau zu senken. VerantwortungsvolleFinanzpolitik muss die regelkonforme Nettokreditaufnahme desBundes nutzen. Es ist höchste Zeit, jetzt damit zu beginnen, einSofortprogramm zur Stärkung der privaten und öffentlichenInvestitionen auszuarbeiten. Die Finanzpolitik sollte allenvorhandenen Spielraum nutzen, um sich frühzeitig auf diehärteren Zeiten einzustellen.- Es bestehen sehr reale Risiken wie die Eskalationinternationaler Handelskonflikte oder die Unwägbarkeiten um denbritischen Ausstieg aus der EU. Wir hoffen, dass sich ein harterBrexit durch eine tragfähige Übereinkunft vermeiden lässt. Indiesem Jahr ist nur noch ein geringer Anstieg der realenWirtschaftsleistung um höchstens 0,5 Prozent gegenüber demVorjahr möglich. Für das kommende Jahr rechnen wir mit keinerspürbaren Erholung. Das Rezessionsrisiko steigt vor allem in denUSA, im Vereinigten Königreich und hierzulande. Der Welthandelund die weltweite Investitionstätigkeit durchlaufen einegravierende Schwächephase. Die deutsche Industrie befindet sichbereits in einer Rezession. Die Stimmung unserer Unternehmen istausgesprochen gedämpft."Pressekontakt:BDI Bundesverband der Dt. IndustriePresse und ÖffentlichkeitsarbeitBreite Straße 2910178 BerlinTel.: 030 20 28 1450Fax: 030 20 28 2450Email: Presse-Team@bdi.euInternet: http://www.bdi.euOriginal-Content von: BDI Bundesverband der Deutschen Industrie, übermittelt durch news aktuell