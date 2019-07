BDI zur Entscheidung der britischen Konservativen, Boris Johnson zum Parteivorsitzenden zu ernennen: Drohungen aus London sind schädlich und kommen wie ein Bumerang zurück

Berlin (ots) - Zur Entscheidung der britischen Konservativen,Boris Johnson zum Parteivorsitzenden zu ernennen, sagtBDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang: "Drohungen aus London sindschädlich und kommen wie ein Bumerang zurück""Die Wirtschaft braucht jetzt dringend eine Regierung imVereinigten Königreich, die durchsetzbare Entscheidungen fällt.Drohungen aus London, ungeordnet aus der EU auszuscheiden, sindschädlich und kommen wie ein Bumerang zurück. Sie verstärken diebereits eingetretenen Schäden in der Wirtschaft.Der künftige Premierminister muss sich für einen geordnetenÜbergang einsetzen. Das Austrittsabkommen darf nicht nachverhandeltwerden. Es steht für möglichst wenig Friktion im Außenhandel, stabileVerhältnisse an den Außengrenzen und für Sicherheit inArbeitnehmerfragen.Klar ist: Die Rahmenbedingungen für alle Beteiligten werden sichnach dem Brexit verschlechtern. Wenn die künftige Regierung in Londondie Weichen jetzt falsch stellt, können schwere Schäden für denAußenhandel mit dem Königreich und die Investitionen auf der Inselsehr rasch eintreten.Das Risiko eines harten Brexit bleibt sehr hoch. Auch wenn es dieUnternehmen schmerzt, bleibt eine gute Vorbereitung das Gebot derStunde. Nur so lassen sich die Folgen im Zaum halten."Pressekontakt:BDI Bundesverband der Dt. IndustriePresse und ÖffentlichkeitsarbeitBreite Straße 2910178 BerlinTel.: 030 20 28 1450Fax: 030 20 28 2450Email: Presse-Team@bdi.euInternet: http://www.bdi.euOriginal-Content von: BDI Bundesverband der Deutschen Industrie, übermittelt durch news aktuell