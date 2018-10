BDI zur Einigung auf eine Neuauflage des Freihandelsabkommens von USA, Kanada und Mexiko: Erleichterung in der deutschen Industrie

Berlin (ots) - Zur Einigung auf eine Neuauflage desFreihandelsabkommens von USA, Kanada und Mexiko sagtBDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang: "Erleichterung in derdeutschen Industrie"- "Die deutsche Industrie ist über die Einigung in der letztenMinute erleichtert. Ein Abkommen ohne Kanada hätteWertschöpfungsnetzwerke im gesamten Nafta-Raum beschädigt unddeutsche Unternehmen empfindlich getroffen. Eine genaue Prüfungdes Vertragstextes wird zeigen, ob der Handel auch in Zukunftwie unter Nafta ungestört ablaufen kann oder neueHandelsbarrieren hochgezogen werden.- Dank des Abkommens hat sich das Handelsvolumen zwischen den USA,Kanada und Mexiko seit 1993 auf 1,3 Billionen US-Dollar mehr alsvervierfacht. Damit wuchs der Handel innerhalb des Nafta-Raumsschneller als der US-Außenhandel insgesamt. Für die USA warenKanada mit 15 Prozent und Mexiko mit zwölf Prozent der Ausfuhrendie beiden Hauptexportmärkte."Pressekontakt:BDI Bundesverband der Dt. IndustriePresse und ÖffentlichkeitsarbeitBreite Straße 2910178 BerlinTel.: 030 20 28 1450Fax: 030 20 28 2450Email: presse@bdi.euInternet: http://www.bdi.euOriginal-Content von: BDI Bundesverband der Deutschen Industrie, übermittelt durch news aktuell