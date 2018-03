Berlin (ots) - Zur Ausnahme für die EU bei den US-Zöllen auf Stahlund Aluminium äußert sich BDI-Präsident Dieter Kempf: "Vorgehen derUSA äußerst besorgniserregend"- "Ich halte das Vorgehen der USA für äußerst besorgniserregend.Die EU und die Bundesregierung müssen an die USA appellieren,sich auch in Zukunft an die Regeln der WelthandelsorganisationWTO zu halten und diese nicht zu untergraben.- Es ist abstrus, dass Deutschland und die EU die nationaleSicherheit der USA bedrohen sollten. Daher ist es richtig, dasssie zunächst nicht mit Zöllen auf Stahl und Aluminium belegtwerden. Mit ihrem Alleingang riskieren die USA eine Eskalationdes Handelskonflikts mit China und allen Staaten, die weiterhinvon den Zöllen betroffen sind.- Mit Zöllen schaden die USA auch der eigenen Wirtschaft. WerWertschöpfungsketten zerschlägt, bremst Innovation und verteuertProduktion; das kostet Wohlstand und Arbeitsplätze. Es istwichtig, dass die großen Handelspartner EU und USA im Gesprächbleiben. Eskalationen schaden, nur im Dialog lassen sich Chancendurch Handel schaffen.- Die WTO als Hüterin des Welthandels muss gestärkt werden. Diessollte auch im Interesse der USA sein, die denStreitschlichtungsmechanismus der WTO von allen Mitgliedern amintensivsten nutzen.- Das Problem der chinesischen Überkapazitäten betrifft nicht nurdie USA, sondern auch uns Europäer. Die Frage derÜberkapazitäten lässt sich nur auf multilateralem Weg lösen. DasGlobal Forum on Steel Excess Capacity sollte unter derargentinischen B20-Präsidentschaft gestärkt werden, um dasProblem rasch und wirkungsvoll anzugehen."Pressekontakt:BDI Bundesverband der Dt. IndustriePresse und ÖffentlichkeitsarbeitBreite Straße 2910178 BerlinTel.: 030 20 28 1450Fax: 030 20 28 2450Email: presse@bdi.euInternet: http://www.bdi.euOriginal-Content von: BDI Bundesverband der Deutschen Industrie, übermittelt durch news aktuell