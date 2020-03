BDI zur Ankündigung eines Notfallfonds: Maßnahmen der Bundesregierung sind wichtige Rettungsanker

Berlin (ots) - Zur Ankündigung des Bundesfinanzministers, einen Notfallfonds für kleine und mittelständische Unternehmen aufzusetzen, sagt BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang: "Maßnahmen der Bundesregierung sind wichtige Rettungsanker"- "Unsere Unternehmen befinden sich auf rauer See. Es ist zu befürchten, dass Unternehmen zunehmend gezwungen werden, Produktion zu unterbrechen. Damit steigt das Risiko, dass ganze Wertschöpfungsketten reißen.- Die Maßnahmen der Bundesregierung zur Stützung der Wirtschaft sind wichtige Rettungsanker. Die Einrichtung eines Notfallfonds ist ein unerlässlicher Bestandteil. Der Fonds kann besonders kleineren Unternehmen in Situationen helfen, in denen Notfallkredite von Banken aus betriebswirtschaftlichen Gründen nicht mehr möglich sind.- Nun kommt es darauf an, dass entsprechende Mittel schnell zur Verfügung stehen. Es muss praktikabel sein, sie unbürokratisch abzurufen."Pressekontakt:BDI Bundesverband der Dt. IndustriePresse und ÖffentlichkeitsarbeitBreite Straße 2910178 BerlinTel.: 030 20 28 1450Fax: 030 20 28 2450Email: Presse-Team@bdi.euInternet: http://www.bdi.euWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6570/4549905OTS: BDI Bundesverband der Deutschen IndustrieOriginal-Content von: BDI Bundesverband der Deutschen Industrie, übermittelt durch news aktuell