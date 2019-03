BDI zum neuen Quartalsbericht: BDI korrigiert Wachstumsprognose 2019 auf nur noch 1,2 Prozent

Finanztrends Video zu



Berlin (ots) - BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang äußert sichzum neuen Quartalsbericht des BDI: "BDI korrigiert Wachstumsprognose2019 auf nur noch 1,2 Prozent"- "Die Konjunktur verliert weiter an Schwung. Dies hathauptsächlich außenwirtschaftliche Gründe. Der BDI korrigiertseine Wachstumsprognose für das Jahr 2019 auf nur noch 1,2Prozent. Bisher waren es eineinhalb Prozent. Verwerfungen imAußenhandel mit dem Vereinigten Königreich oder den VereinigtenStaaten könnten uns gefährlich nahe an die Nulllinie bringen.- Vom Außenhandel sind Bremswirkungen zu erwarten. Die Exportedürften mit plus 1 ½ Prozent nur leicht zulegen. Bei deutlichstärker steigenden Importen entsteht ein negativerWachstumsbeitrag.- Die Aussichten für die Binnenkonjunktur bleiben positiv. DieBeschäftigung nimmt weiter zu. Das stabilisiert den privatenKonsum. Wir erwarten zudem einen Anstieg derAusrüstungsinvestitionen. Die Investitionen in Bauten werdensogar noch etwas stärker zulegen."Zum Quartalsbericht gelangen Sie hier.https://bdi.eu/publikation/news/quartalsbericht-deutschland-i-2019/Pressekontakt:BDI Bundesverband der Dt. IndustriePresse und ÖffentlichkeitsarbeitBreite Straße 2910178 BerlinTel.: 030 20 28 1450Fax: 030 20 28 2450Email: Presse-Team@bdi.euInternet: http://www.bdi.euOriginal-Content von: BDI Bundesverband der Deutschen Industrie, übermittelt durch news aktuell