BDI zum neuen Brexit-Abkommen: Neuer Brexit-Deal besser als harter Ausstieg

Berlin (ots) - Zum neuen Brexit-Abkommen äußert sich Joachim Lang,BDI-Hauptgeschäftsführer: "Der neue Brexit-Deal ist besser als einharter Ausstieg"- "Die deutsche Wirtschaft ist erleichtert, dass die Unterhändlerendlich eine Einigung erzielen konnten. Im Vergleich zum mit derVorgängerregierung ausgehandelten Abkommen ist die jetztgefundene Lösung mit Abstrichen verbunden. Der neue Brexit-Dealist besser als ein harter Ausstieg.- Entscheidend ist, dass mit diesem Verhandlungsergebnis dieBinnenmarktregeln auch weiterhin weitestgehend Anwendung finden.Für die deutsche Industrie ist und bleibt der Schutz deseuropäischen Binnenmarkts oberste Maxime.- Die Wirtschaft auf beiden Seiten des Kanals braucht dringendeine Übergangsphase, um schwere und bleibende Schäden vomeuropäisch-britischen Warenverkehr abzuwenden. Deswegen müssenjetzt und in Zukunft alle politischen Kräfte in London, Belfastund Brüssel verantwortungsbewusst mit der Situation umgehen.- Nach einer Annahme des Vertrages sind weitere technische Fragenzu klären, zum Beispiel zum Umsatzsteuervollzug oder bei dereffektiven Erhebung von EU-Außenzöllen. Im Vergleich zurvorherigen Einigung bleiben für die Unternehmen politischeRestrisiken auf lange Sicht bestehen. Vorbehalte gegen dasAbkommen müssen zügig abgebaut werden.- Der harte Brexit ist noch nicht vom Tisch. Politische Risikenbleiben für die Unternehmen bestehen. Sowohl der Europäische Ratals auch die Parlamente in London und Brüssel müssen derEinigung noch zustimmen. Auf ein Scheitern müssen sich daherweiterhin alle Beteiligten einstellen."