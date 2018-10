BDI zum morgen beginnenden Europäischen Rat: Chance auf EU-Gipfel unbedingt nutzen

Berlin (ots) - Anlässlich des morgen beginnenden Europäischen Ratsäußert sich BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang zum Brexit: "Chanceauf EU-Gipfel unbedingt nutzen""Die Wirtschaft braucht dringend eine Übergangsphase für denBrexit. Die Chance auf dem EU-Gipfel muss unbedingt genutzt werden.Voraussetzung ist, dass sich im Vereinigten Königreich endlichRealitätssinn breit macht. Die Angst vor dem Abgrund muss dieFantasie beflügeln.Die Politik muss jetzt alles daran setzen, ein Scheitern zuvermeiden und negative Folgen einzudämmen. Selbst bei einer Einigungüber den Austritt bleibt die politische Lage instabil. Gewissheitherrscht erst, wenn beide Parlamente einer Einigung zugestimmt haben.Das ist insbesondere mit Blick auf Westminster alles andere alssicher. Diese Ungewissheit müssen die Unternehmen in ihrenVorbereitungen berücksichtigen.Ein Ausscheiden ohne Abkommen ist keine akzeptable Option - selbstwenn es noch so oft behauptet wird. Nur mit einer Einigung über denAustritt ist die Übergangsfrist realisierbar, in der das VereinigteKönigreich weiterhin in der Zollunion und im Binnenmarkt verbleibt.Für unsere Unternehmen ist diese Übergangsfrist unverzichtbar. Erstdadurch wird es möglich, sich auf die vielfältigen Änderungen desRechtsrahmens für die Zeit danach einzustellen.Ein harter Brexit wäre ein Desaster, das in Europa Zehntausendevon Unternehmen und Hunderttausende von Arbeitnehmern auf beidenSeiten des Ärmelkanals in größte Schwierigkeiten brächte. Wir sindnach wie vor davon überzeugt, dass ein Verbleib des VereinigtenKönigreichs in Binnenmarkt und Zollunion der beste Weg für alleSeiten wäre."Pressekontakt:BDI Bundesverband der Dt. IndustriePresse und ÖffentlichkeitsarbeitBreite Straße 2910178 BerlinTel.: 030 20 28 1450Fax: 030 20 28 2450Email: presse@bdi.euInternet: http://www.bdi.euOriginal-Content von: BDI Bundesverband der Deutschen Industrie, übermittelt durch news aktuell