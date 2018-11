BDI zum bevorstehenden G20-Gipfel: G20-Staaten dürfen sich kein Scheitern erlauben

Berlin (ots) - BDI-Präsident Dieter Kempf äußert sich zumbevorstehenden G20-Gipfel in Buenos Aires: "G20-Staaten dürfen sichkein Scheitern erlauben"- "Die G20-Staaten dürfen sich kein Scheitern des Gipfelserlauben. Der Gipfel ist von entscheidender Bedeutung für dieZukunft der Weltwirtschaft. Auch wenn die Verhandlungenschwierig werden: Die Staaten müssen ein deutliches Zeichengegen Protektionismus und für eine Reform derWelthandelsorganisation WTO setzen.- Die Wirtschaft braucht mehr als nur einen Minimalkonsens. DieG20 muss sich geschlossen - einschließlich der USA - für einestarke und handlungsfähige WTO aussprechen. Für eine Reform derWTO brauchen wir die USA dringend an Bord.- Die G20 müssen sich zu einem offenen Freihandel bekennen undglobale Wettbewerbsverzerrungen abbauen. Der Welthandel ist keinNullsummenspiel, bei dem der eine gewinnt und der andereverliert. Wenn wir gegeneinander arbeiten, kostet das Wohlstand,Jobs und Aufstiegschancen - überall auf der Welt. Wenn wirzusammenarbeiten, gewinnen alle.- Exporte und Importe addieren sich in Deutschland auf rund 86Prozent des Bruttoinlandproduktes. In Deutschland hängt jedervierte Arbeitsplatz vom Export ab, in der Industrie ist es sogarmehr als jeder zweite."Das neue BDI-Positionspapier zur Welthandelsorganisation"WTO-Reform dringend geboten" finden Sie hier.https://bdi.eu/media/publikationen/#/publikation/news/wto-reform-dringend-geboten/Die Erklärung der Global Business Coalition GBC zum G20-Gipfelfinden Sie hier.https://bdi.eu/media/themenfelder/aussenwirtschaftspolitik/downloads/201811_Statement_GBC_WTO_Reform_Global_Trading_System.pdfDie GBC ist ein freiwilliger Zusammenschluss 14 führenderWirtschaftsverbände aus G20-Staaten. Sie sprechen für mehr als 6,8Millionen Unternehmen in Industrie- und Schwellenländern.GBC-Präsident ist BDI-Präsident Dieter Kempf.Pressekontakt:BDI Bundesverband der Dt. IndustriePresse und ÖffentlichkeitsarbeitBreite Straße 2910178 BerlinTel.: 030 20 28 1450Fax: 030 20 28 2450Email: presse@bdi.euInternet: http://www.bdi.euOriginal-Content von: BDI Bundesverband der Deutschen Industrie, übermittelt durch news aktuell