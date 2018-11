BDI zum bevorstehenden EU-Sondergipfel: Industrie erwartet klares Signal der Einigkeit

Berlin (ots) - zur grundsätzlichen Einigung derBrexit-Unterhändler auf eine politische Erklärung und zumbevorstehenden EU-Sondergipfel am Sonntag sagtBDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang: "Industrie erwartet klaresSignal der Einigkeit"- "Ich erwarte vom Brexit-Sondergipfel ein klares Signal derEinigkeit. Neuverhandlungen sind kein Ausweg.- Positiv ist das Ziel der politischen Erklärung, ein tiefes undbreites Freihandelsabkommen für Waren und Dienstleistungen bisSommer 2020 anzustreben. Das fällt zwar hinter die Vorteileeiner Mitgliedschaft in Binnenmarkt und Zollunion zurück, bietetaber Chancen auf Schadensbegrenzung.- Auch nach der politischen Erklärung bleiben offene Fragen.Austrittsabkommen und politische Erklärung bilden einevernünftige Grundlage, um in Zukunft ein geregeltes Verhältniszwischen EU und Vereinigtem Königreich zu ermöglichen. Eineweitere enge Zusammenarbeit zwischen Brüssel und London ist fürunsere Unternehmen absolut notwendig. Ein harter Brexit wäredesaströs. Er würde Zehntausende von Unternehmen undHunderttausende von Arbeitnehmern auf beiden Seiten desÄrmelkanals in größte Schwierigkeiten bringen."Pressekontakt:BDI Bundesverband der Dt. IndustriePresse und ÖffentlichkeitsarbeitBreite Straße 2910178 BerlinTel.: 030 20 28 1450Fax: 030 20 28 2450Email: presse@bdi.euInternet: http://www.bdi.euOriginal-Content von: BDI Bundesverband der Deutschen Industrie, übermittelt durch news aktuell