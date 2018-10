BDI zum World Health Summit: Industrielle Gesundheitswirtschaft bei der elektronischen Patientenakte von Beginn an einbinden

Berlin (ots) - anlässlich der Diskussion vonDigitalisierungsthemen in der Gesundheitsversorgung auf dem WorldHealth Summit äußert sich Iris Plöger, Mitglied derBDI-Hauptgeschäftsführung: "Industrielle Gesundheitswirtschaft beider elektronischen Patientenakte von Beginn an einbinden""Die Bundesregierung muss die industrielle Gesundheitswirtschaftbei der elektronischen Patientenakte von Beginn an einbinden. Sonstdroht die Politik technische Potenziale bei der künftigen digitalenPatientenversorgung zu verschenken. Bundesregierung undSelbstverwaltung haben es nun in der Hand, diesen Fehler durch dieEinbindung aller relevanten Akteure zu vermeiden.Die elektronische Patientenakte ist als Datendrehscheibe einzentraler Baustein für unser künftiges digitalisiertesGesundheitssystem. Die dort gespeicherten Gesundheitsdaten bietenneben ihren Funktionen für Ärzte und Krankenkassen besondersUnternehmen und Wissenschaft neue Möglichkeiten, mittels Big Data undkünstlicher Intelligenz innovative Medikamente und Medizinprodukte zuentwickeln. Es sind schließlich die Unternehmen mit ihrem Know-howals Hard- und Software-Hersteller, welche die elektronischePatientenakte technisch umsetzen müssen.Wir haben eine breite Industrieallianz gebildet, um konkreteHandlungsempfehlungen für die Akteure im Gesundheitssystemabzuleiten. Die gemeinsam mit der Politik diskutierte Dialogplattform'Digitale Gesundheit' hilft, einen offenen und engen Austausch mitPolitik und Gesellschaft herzustellen, um die Digitalisierung imGesundheitssystem voranzubringen."Pressekontakt:BDI Bundesverband der Dt. IndustriePresse und ÖffentlichkeitsarbeitBreite Straße 2910178 BerlinTel.: 030 20 28 1450Fax: 030 20 28 2450Email: presse@bdi.euInternet: http://www.bdi.euOriginal-Content von: BDI Bundesverband der Deutschen Industrie, übermittelt durch news aktuell