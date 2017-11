BDI zum Treffen mit EU-Brexit-Chefunterhändler Michel Barnier: Britische Regierung muss sich noch bewegen

Berlin (ots) - Zum Treffen von EU-Brexit-Chefunterhändler MichelBarnier mit den Hauptgeschäftsführern von BDI und DIHK sagtBDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang: "Britische Regierung muss sichnoch bewegen".- "Die deutsche Wirtschaft unterstützt dieEU-Verhandlungsstrategie ausdrücklich. Erst müssen dieAustrittsmodalitäten geklärt werden. Die britische Regierungmuss sich noch bewegen, damit die EU in zwei Wochen grünes Lichtfür Phase zwei der Verhandlungen geben kann. Dazu gehört dieErfüllung der vollständigen finanziellen Verpflichtungen zumZeitpunkt des Austritts. Rosinenpicken darf es für London nichtgeben. Klar ist: Unsere Priorität liegt in der Stärkung undWeiterentwicklung der EU.- Selbst wenn die stockenden Verhandlungen noch an Fahrtaufnehmen, geht die Wirtschaft nicht davon aus, dass bis März2019 die künftigen Beziehungen zwischen Großbritannien und derEU abschließend geregelt sind. Um eine Übergangsphase werden wirnicht herumkommen. Ein solcher Übergang braucht einen klarenZeithorizont. Auf die vier Grundfreiheiten des Binnenmarktes,die europäische Gesetzgebung und die laufenden Zahlungen in denEU-Haushalt wollen wir in dieser Phase nicht verzichten."Pressekontakt:BDI Bundesverband der Dt. IndustriePresse und ÖffentlichkeitsarbeitBreite Straße 2910178 BerlinTel.: 030 20 28 1450Fax: 030 20 28 2450Email: presse@bdi.euInternet: http://www.bdi.euOriginal-Content von: BDI Bundesverband der Dt. Industrie, übermittelt durch news aktuell