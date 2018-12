BDI zum Start der zweiten Woche der UN-Klimakonferenz: Deutsche Industrie sehr besorgt über schleppenden Fortschritt bei den Klimaverhandlungen

Berlin (ots) - Anlässlich des Starts der zweiten Woche derUN-Klimakonferenz in Kattowitz sagt BDI-Präsident Dieter Kempf: "Diedeutsche Industrie ist sehr besorgt über den schleppenden Fortschrittbei den Klimaverhandlungen""Die deutsche Industrie ist sehr besorgt über den schleppendenFortschritt bei den Klimaverhandlungen in Kattowitz. Die Lückezwischen Anspruch und Handlungen der Unterzeichnerstaaten ist nochimmer groß.Die Verabschiedung eines konkreten Regelwerks zur Umsetzung desvor drei Jahren beschlossenen Pariser Abkommens ist längstüberfällig. Effektives Monitoring, Transparenzregeln sowie einBeschluss zu internationalen Kooperationsmöglichkeiten sind für dasKlima und die deutsche Industrie zentral. Höhere Energiepreise, etwateurerer Strom, treffen die Industrie in ihrer ganzen Breite. DieseKosten belasten Unternehmen aller Größen und Branchen.Die Staatengemeinschaft muss jetzt eine beispiellose weltweiteInvestitionsoffensive lostreten. In den nächsten Tagen müssen dieRegeln verabschiedet werden, auf die nicht nur die Wirtschaft wartet:Investitionen in Klima schonende Technologien wie ErneuerbareEnergien, effiziente Heizungssysteme oder moderne Produktionsanlagenmüssen sich betriebswirtschaftlich lohnen - überall auf der Welt."Pressekontakt:BDI Bundesverband der Dt. IndustriePresse und ÖffentlichkeitsarbeitBreite Straße 2910178 BerlinTel.: 030 20 28 1450Fax: 030 20 28 2450Email: presse@bdi.euInternet: http://www.bdi.euOriginal-Content von: BDI Bundesverband der Deutschen Industrie, übermittelt durch news aktuell