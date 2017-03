BDI zum Scheitern des Gebäude-Energie-Gesetzes: Chance für mehr Energieeffizienz vertan

Berlin (ots) -- Verbraucher und Investoren verlieren wertvolle Zeit -Energiewende muss weiter auf Wärmewende warten - Industriepräsentiert Zehn-Punkte-Plan"Die Bundesregierung hat die Chance vertan, in dieserLegislaturperiode einen wirksamen Impuls für mehr Energieeffizienzbei Gebäuden zu setzen. Verbraucher und Investoren verlierenwertvolle Zeit. Damit muss die Energiewende weiter auf die Wärmewendewarten." Das sagte Holger Lösch, Mitglied der Hauptgeschäftsführungdes Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), nach dem Scheiterndes Gebäude-Energie-Gesetzes im Koalitionsausschuss am Donnerstag inBerlin."Die Politik muss nach den Bundestagswahlen dieEnergieeffizienzstrategie Gebäude dringend weiterentwickeln und denStillstand überwinden", forderte Lösch. Der BDI hat einenZehn-Punkte-Plan entwickelt, der Maßnahmen für mehr Energieeffizienzbei Gebäuden für die nächste Legislaturperiode benennt."Für spürbare Fortschritte braucht es wirkungsvolle Impulse.Erforderlich sind eine steuerliche Förderung der energetischenGebäudesanierung und ein deutlich einfacheres Ordnungsrecht", sagteLösch. Die Investitionen in energetische Gebäudesanierung imWohnungsbau seien seit dem Jahr 2011 um acht Prozent zurückgegangen.Dabei habe das Bauvolumen im Bestand im Wohnungsbau insgesamtzugleich um sechs Prozent zugelegt.Den Zehn-Punkte-Plan des BDI für mehr Gebäudeenergieeffizienzfinden Sie hier:http://bdi.eu/themenfelder/umwelt/gebaeudeenergieeffizienz/#/artikel/news/die-bdi-initiative-energieeffiziente-gebaeude-10-punkte-plan-gebaeudeenergieeffizienz/Pressekontakt:BDI Bundesverband der Dt. IndustriePresse und ÖffentlichkeitsarbeitBreite Straße 2910178 BerlinTel.: 030 20 28 1450Fax: 030 20 28 2450Email: presse@bdi.euInternet: http://www.bdi.euOriginal-Content von: BDI Bundesverband der Dt. Industrie, übermittelt durch news aktuell