Berlin (ots) -- Es geht nur noch um Schadensbegrenzung- Probleme nicht unterschätzen- Keine Nachverhandlungen des Austrittabkommens"Drei Jahre nach dem Referendum redet niemand mehr über dieChancen des Brexits. Jetzt geht es leider nur noch umSchadensbegrenzung. Der harte Brexit ist wahrscheinlicher denn jezuvor." Das sagte der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands derDeutschen Industrie (BDI), Joachim Lang, am Samstag in Berlinanlässlich des bevorstehenden dritten Jahrestags desBrexit-Referendums.Die Wirtschaft plage weiterhin eine zähe Unsicherheit. VieleKosten seien für die Vorbereitungen in Unternehmen und Verwaltungbereits angefallen. Und noch immer stehe in den Sternen, welchen Wegdas Vereinigte Königreich gehen wird, betonte Lang. Es fehle anallem: "Wir haben keine britische Regierung, keinwirtschaftspolitisches Konzept, und auch die britischenNotfallmaßnahmen lassen arg zu wünschen übrig."Was jetzt gebraucht werde, seien Entscheidungen. "DieVorbereitungen haben in der Wirtschaft große Kosten verursacht. Dieneue Regierung in London sollte zügig sagen, welches künftigeVerhältnis sie mit der EU anstrebt. Ansonsten wird es für unsereUnternehmen auf der Insel sehr schwer", so Lang weiter.Lang warnte davor, die Probleme zu unterschätzen: "Erstmals in derGeschichte der EU werden Handelshemmnisse aufgezogen und nichtabgebaut. Dadurch werden Wertschöpfungsketten empfindlich getroffen.Diese Effekte lassen sich noch gar nicht analysieren. Es kommtvielleicht viel schlimmer als bisher vorhergesehen." Am wichtigstensei daher die Zustimmung Londons zum ausgehandelten Austritts- undÜbergangsabkommen. "Es ist richtig, dass die Bundesregierung und dieEuropäische Kommission weiter zu dem ausgehandelten Deal stehen.Nachverhandlungen darf es nicht geben. Es liegt auch im Interesse derdeutschen Wirtschaft, dass an der irischen Grenze Binnenmarktregelndauerhaft eingehalten werden. Das wird nur mit dem Backstopgelingen."