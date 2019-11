BDI zum Jahresgutachten des Sachverständigenrats: Weckruf der Weisen, Wachstum der Wirtschaft zu stärken

Berlin (ots) - BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang anlässlich desJahresgutachtens des Sachverständigenrats: "Weckruf der Weisen, Wachstum derWirtschaft zu stärken"- "Die Weisen senden einen Weckruf an die Politik, das Wachstumder deutschen Volkswirtschaft zu stärken. Wenn konjunkturelleAussichten sich verschlechtern und die Produktion in derIndustrie fällt, muss der Staat mehr dafür tun, öffentlicheInvestitionen zu steigern und die Bedingungen für privateInvestitionen zu verbessern.- Es ist höchste Zeit, damit zu beginnen, ein Wachstumsprogrammzur Stärkung der privaten und öffentlichen Investitionenauszuarbeiten. Die Schere zwischen Konsum- und Zukunftsausgabendarf nicht weiter auseinandergehen. Die Finanzpolitik sollteallen vorhandenen Spielraum nutzen, um sich frühzeitig auf einehärtere Lage einzustellen. Die grundgesetzliche Schuldenbremseeröffnet Möglichkeiten, wie auch die Wirtschaftsweisenfeststellen. Es wäre klug, die Unternehmensteuern zumodernisieren und die Belastung der Unternehmen spürbar auf einwettbewerbsfähiges Niveau zu senken. VerantwortungsvolleFinanzpolitik muss die regelkonforme Nettokreditaufnahme desBundes nutzen.- Der Rat konstatiert, dass keine schnelle Besserung der Lage inder Industrie in Sicht ist. Die beste Zeit für Reformen undInvestitionen ist jetzt. Sonst droht eine anhaltende Schwächedes Wachstums und der Investitionstätigkeit in Deutschland."Pressekontakt:BDI Bundesverband der Dt. IndustriePresse und ÖffentlichkeitsarbeitBreite Straße 2910178 BerlinTel.: 030 20 28 1450Fax: 030 20 28 2450Email: Presse-Team@bdi.euInternet: http://www.bdi.euOriginal-Content von: BDI Bundesverband der Deutschen Industrie, übermittelt durch news aktuell