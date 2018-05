BDI zum Iran-Abkommen: US-Präsident trägt Iran-Strategie auf dem Rücken der europäischen Wirtschaft aus

Berlin (ots) - Zur Reaktion der Europäischen Kommission auf dieAufkündigung des Atomabkommens mit dem Iran durch die USA äußert sichBDI-Präsident Dieter Kempf: "US-Präsident trägt Iran-Strategie aufdem Rücken der europäischen Wirtschaft aus"- "Der BDI begrüßt den politischen Willen der europäischenStaatengemeinschaft, am Iran-Abkommen trotz des Ausstiegs derUSA festzuhalten. Für deutsche Industrieunternehmen mit Geschäftim Iran erhöht sich durch den Druck der US-Regierung dramatischdie Rechtsunsicherheit - mit unabsehbaren Folgen fürInvestitionsentscheidungen.- Der US-Präsident trägt seine Iran-Strategie auf dem Rücken dereuropäischen Wirtschaft aus. Es ist nicht hinnehmbar, dass dieUSA mit ihrer Eskalationslogik europäischen Unternehmen inbesonderem Maße schaden.- Der Einsatz des derzeit von der Europäischen Kommissiondiskutierten Blockadestatuts ist nachvollziehbar, seine Wirkungjedoch unklar. Es ist klug, die Effekte genau zu untersuchen, umam Ende nicht europäischen Unternehmen zu schaden. Klar ist: DasBlocking Statute kann in das US-Geschäft der deutschen Industriespürbar eingreifen.- Für die Bundesregierung und die EU muss vorrangiges Ziel sein,konkurrierende Gesetzeslagen in Europa und den USA zu vermeiden.Entscheidend ist die Einrichtung eines unabhängigen europäischenFinanzierungsmechanismus für Handel und Investitionen. Es bleibtAufgabe der EU, die Finanzierung von Unternehmen imIran-Geschäft zu gewährleisten."Pressekontakt:BDI Bundesverband der Dt. IndustriePresse und ÖffentlichkeitsarbeitBreite Straße 2910178 BerlinTel.: 030 20 28 1450Fax: 030 20 28 2450Email: presse@bdi.euInternet: http://www.bdi.euOriginal-Content von: BDI Bundesverband der Deutschen Industrie, übermittelt durch news aktuell