BDI zum Gipfeltreffen der G20: Konkrete Vorschläge zur Reform der WTO aussenden

Berlin (ots) - Zum Gipfeltreffen der G20 in Osaka, Japan, äußertsich BDI-Präsident Dieter Kempf: "Konkrete Vorschläge zur Reform derWTO aussenden"- "Vom G20-Gipfel müssen die Staats- und Regierungschefs konkreteund umsetzbare Vorschläge zur Reform der WelthandelsorganisationWTO aussenden. Angesichts der negativen Aussichten für dieWeltwirtschaft und einer deutlichen Zunahme weltweiterHandelskonflikte braucht die vernetzte Wirtschaft wieder mehrPlanungssicherheit. Die Industrie erwartet wirkungsvolle Ansätzezur Lösung der Blockade bei der WTO-Streitschlichtung. Alleineim vergangenen Jahr wurden 39 WTO-Streitfälle neu eingebracht.Ohne eine effektive Schlichtung wird unsere Exportindustriedurch weitere Handelskonflikte bedroht. Außerdem braucht dieWeltwirtschaft strengere WTO-Regeln gegenWettbewerbsverzerrungen. Industriesubventionen müssentransparent erfasst und begrenzt werden. Staatsunternehmenmüssen in der WTO so definiert und geregelt werden, dass sienicht länger im Handel gegenüber privaten Unternehmen bevorzugtwerden.- Die deutsche Industrie unterstützt die von denG20-Finanzministern vereinbarte Neuverteilung vonBesteuerungsrechten und die Einführung einer Mindestbesteuerung.Unsere Unternehmen benötigen klare und international gültigeRegeln. Negative Effekte wie Doppelbesteuerung undadministrative Mehrbelastungen müssen unbedingt vermiedenwerden. Ziel muss sein, bewährte internationaleBesteuerungsprinzipien, wie etwa Fremdvergleichsgrundsatz,Betriebsstättenprinzip und Besteuerung am Ort der Wertschöpfung,beizubehalten."Für den diesjährigen G20-Prozess hat der BDI die zentralenForderungen der deutschen Wirtschaft unter anderem zu Handel,Klimaschutz und Digitalisierung in einem Positionspapier formuliert.Darüber hinaus engagiert sich der BDI im Business 20 (B20)-Prozess.Unter Leitung des japanischen Wirtschaftsverbandes Keidanren hat derBDI zusammen mit 19 weiteren mandatierten Verbänden der G20-Länderinnovative Wirtschaftsempfehlungen für die G20 erarbeitet. ZumBDI-Positionspapier zu G-20 gelangen Sie hier.https://bdi.eu/publikation/news/g20-japan/