BDI zum Forschungszulagen-Gesetz: Industrie sieht noch Verbesserungsbedarf

Berlin (ots) - Zum Beschluss des Forschungszulagen-Gesetzes imBundeskabinett äußert sich BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang:"Industrie sieht noch Verbesserungsbedarf"- "Deutschland hat sich mehr als 40 Jahre Diskussion über diesteuerliche Förderung von Forschung und Entwicklung erlaubt,während sie in fast allen OECD-Staaten längst Realität ist. Dasist ein Luxus, den wir uns hierzulande nicht allzu oft leistensollten.- Der BDI sieht Verbesserungsbedarf am Entwurf. Die Kosten fürAuftragsforschung sollten dem Auftraggeber zugeordnet werden,weil vor allem kleine und mittlere Unternehmen ohne eigeneForschungs- und Entwicklungskapazitäten von der Förderungprofitieren sollten. Langfristig muss das Fördervolumen wachsen,damit größere Anreize und stärkere gesamtwirtschaftliche Effekteentstehen.- Das Antragsverfahren muss einfacher und kostengünstigergestaltet werden. Im Vorschlag zur Vermeidung vonDoppelförderung müssen steuerlich begünstigte Aufwendungen fürForschung und Entwicklung sowie öffentlich geförderteAktivitäten von Forschung und Entwicklung deutlicher voneinandergetrennt werden. So lässt sich Doppelförderung vermeiden."Die Stellungnahme der acht Verbände finden Sie hier.https://bdi.eu/publikation/news/forschungszulagengesetz/Pressekontakt:BDI Bundesverband der Dt. IndustriePresse und ÖffentlichkeitsarbeitBreite Straße 2910178 BerlinTel.: 030 20 28 1450Fax: 030 20 28 2450Email: Presse-Team@bdi.euInternet: http://www.bdi.euOriginal-Content von: BDI Bundesverband der Deutschen Industrie, übermittelt durch news aktuell