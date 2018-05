BDI zum Atomabkommen: Kein Verständnis für amerikanischen Appell, Geschäft im Iran sofort zurückzufahren

Berlin (ots) - BDI-Präsident Dieter Kempf äußert sich zumAtomabkommen: "Kein Verständnis für amerikanischen Appell, Geschäftim Iran sofort zurückzufahren"- "Die deutsche Industrie kritisiert den Rückzug der USA aus demso mühselig und langwierig verhandelten Atomabkommen zutiefst.Jetzt muss es der EU gelingen, mit Russland und China eindeutliches Bekenntnis zu den im Atomabkommen getroffenenVereinbarungen abzugeben. Dabei geht es um Glaubwürdigkeit inder Außen-, Sicherheits- und Wirtschaftspolitik. Eine weitereAnnäherung mit dem Iran wird durch das unilaterale Vorgehen derTrump-Regierung verhindert.- Für den amerikanischen Appell, dass deutsche Unternehmen ihrGeschäft im Iran sofort zurückfahren sollten, haben wir keinVerständnis. Die deutsche Industrie kritisiert dievölkerrechtswidrige extraterritoriale Anwendung von Sanktionen,wie sie den USA vorschwebt. Die EU muss eine Lösung finden, dieeuropäische Unternehmen vor den Auswirkungen der unrechtmäßigenund einseitigen Anwendung von US-Sanktionen schützt.- Der Druck der US-Regierung auf Unternehmen mit Iran-Geschäfterhöht sich dramatisch mit unabsehbaren Folgen. Für Unternehmenwird es noch schwieriger, Projekte in der Islamischen Republikmit Banken zu finanzieren. Die Banken wollen ihre oftmalsgrößeren Geschäftsmöglichkeiten in den USA nicht gefährden. Esist dringend erforderlich, unsere Unternehmen wirkungsvoll vorden Auswirkungen von US-Sanktionen zu schützen.- Der BDI empfiehlt deutschen Unternehmen, sich streng aninternationale Sanktionen zu halten. Von den Sanktionenausgenommene Lieferungen sollten aber auch in Zukunft möglichsein und für die Unterstützung der iranischen Bevölkerunggenutzt werden, beispielsweise im medizinischen Bereich."Pressekontakt:BDI Bundesverband der Dt. IndustriePresse und ÖffentlichkeitsarbeitBreite Straße 2910178 BerlinTel.: 030 20 28 1450Fax: 030 20 28 2450Email: presse@bdi.euInternet: http://www.bdi.euOriginal-Content von: BDI Bundesverband der Deutschen Industrie, übermittelt durch news aktuell