BDI zum 5G-Netzausbau: Eine Lex China darf es nicht geben

Berlin (ots) - BDI-Präsident Dieter Kempf zum 5G-Netzausbau: "Eine Lex Chinadarf es nicht geben""Die Betreiber von Telekommunikationsnetzen brauchen Investitions- undRechtssicherheit. Sonst wird sich der Ausbau eines leistungsfähigen und sicheren5G-Netzes weiter verzögern. Dies würde die Wettbewerbsfähigkeit des StandortsDeutschland dauerhaft beeinträchtigen. Der BDI fordert die Bundesregierung auf,die Entwürfe für das IT-Sicherheitsgesetz 2.0 und die Novelle desTelekommunikationsgesetzes TKG noch im ersten Quartal vorzulegen. Nur so bleibtdie Sicherheit kritischer Infrastrukturen gewährleistet.Der BDI setzt sich für die Erarbeitung sehr strenger, europaweit einheitlicherSicherheitsanforderungen an alle Anbieter von 5G-Technologie bis Ende des Jahresein. Vage formulierte Anforderungen genügen nicht. Die EuropäischeCybersicherheitsagentur ENISA muss noch in diesem Jahr technische Anforderungenals Grundlage für die Zertifizierung von 5G-Netzwerkkomponenten erarbeiten.Jedwede Vorgabe muss unabhängig von einzelnen Herstellern und deren Herkunftgelten. Eine Lex China darf es nicht geben.Wenn ein Hersteller die technischen, politischen und rechtlichen Kriterien derEU und der Bundesregierung nicht erfüllt, muss er von der Beteiligung am Aufbaudes deutschen Netzes ausgeschlossen werden. Es darf keine Einflussnahme durchausländische Staaten geben. Die Sicherheit von Daten und Netzen hat oberstePriorität."Pressekontakt:BDI Bundesverband der Dt. IndustriePresse und ÖffentlichkeitsarbeitBreite Straße 2910178 BerlinTel.: 030 20 28 1450Fax: 030 20 28 2450Email: Presse-Team@bdi.euInternet: http://www.bdi.euWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6570/4503375OTS: BDI Bundesverband der Deutschen IndustrieOriginal-Content von: BDI Bundesverband der Deutschen Industrie, übermittelt durch news aktuell