BDI und LADW stellen gemeinsames Positionspapier für eine stärkere Kooperation mit Lateinamerika vor

Berlin (ots) - Die deutsche Industrie drängt darauf, ihr Engagement inLateinamerika auszubauen. Dafür braucht es neue Akzente in derLateinamerika-Politik. Der BDI und der Lateinamerika-Ausschuss der DeutschenWirtschaft (LADW) stellen deshalb ein gemeinsames Positionspapier für einestärkere Kooperation mit der Region vor.Anlässlich der Veröffentlichung des Positionspapiers sagt BDI-Präsident DieterKempf:"Deutschland braucht neue Akzente in seiner Lateinamerikapolitik. Auch wenn diedeutsche Industrie enorm von ihrer starken Präsenz im EU-Binnenmarkt, inNordamerika und in Asien profitiert, sollten wir unser Engagement inLateinamerika deutlich ausbauen. Die Region hat einen zentralen Stellenwert fürunsere internationale Wettbewerbsfähigkeit.Die Bundesregierung muss sich stärker dafür einsetzen, dass dieRahmenbedingungen für deutsche Unternehmen in Lateinamerikawirtschaftsfreundlicher werden. Dafür bedarf es eines regelmäßigeren Austauschsvor Ort.Mit mehr Kooperationen bei Digitalisierung und Innovationen will die deutscheIndustrie einen wichtigen Beitrag für die Wettbewerbsfähigkeit der Länderleisten. Eine starke Wirtschaft ist die Basis für mehr Wohlstand und wenigersoziale Ungleichheit in der Region."Der LADW-Vorsitzende Andreas Renschler betont:"Für deutsche Unternehmen sind Freihandelsabkommen in der Zusammenarbeit mitLateinamerika dringend notwendig, damit wir auch in Zukunft dort einestrategische Rolle spielen. Eine baldige Ratifizierung des EU-Mercosur-Abkommensist unverzichtbar."Zum Positionspapier gelangen Sie hier:https://bdi.eu/publikation/news/zusammenarbeit-mit-lateinamerika-staerken/Zur CEO agenda for Germany's economic gelangen Sie hier:https://english.bdi.eu/publication/news/ceo-agenda-for-germanys-economic/