BDI und BGA begrüßen Nafta-Neuauflage

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Neuauflage des nordamerikanischen Freihandelsabkommens Nafta ist von deutschen Wirtschaftsverbänden positiv aufgenommen worden. "Die deutsche Industrie ist über die Einigung in der letzten Minute erleichtert. Ein Abkommen ohne Kanada hätte Wertschöpfungsnetzwerke im gesamten Nafta-Raum beschädigt und deutsche Unternehmen empfindlich getroffen", sagte der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der deutschen Industrie (BDI), Joachim Lang, am Montag.

Auch Holger Bingmann, Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) äußerte sich hoffnungsvoll: "In unruhigen Zeiten, in denen Protektionismus wieder salonfähig geworden ist, ist das Abkommen in letzter Minute ein Lichtblick." Dennoch wollen beide Verbandschefs abwarten und sehen was das Abschlussdokument genau beinhaltet. So sagte BDI-Hauptgeschäftsführer Lang, dass eine genaue Prüfung des Vertragstextes zeigen werde, ob der Handel auch in Zukunft wie unter Nafta ungestört ablaufe oder neue Handelsbarrieren hochgezogen werden. "Ob das neue Abkommen Nafta vollwertig ersetzen kann, bleibt allerdings noch abzuwarten. Wie so oft kommt es auch hier auf die Details an", sagte BGA-Chef Bingmann.

Foto: über dts Nachrichtenagentur