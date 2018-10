BDI schlägt fünf steuerliche Sofortmaßnahmen für den Unternehmenstandort Deutschland vor

Berlin (ots) - Der BDI schlägt fünf steuerliche Sofortmaßnahmenfür den Unternehmenstandort Deutschland vor. Dazu sagtBDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang:"Die Regierungen müssen mehr Wirtschaft wagen, das ist für michauch eine Lehre aus dem bayerischen Wahlergebnis. Die Steuerlast istauf ein Rekordhoch gestiegen. Auch Unternehmen zahlen mehr Steuernals je zuvor. Deshalb ist es überfällig, Steuern zu senken. AndereIndustriestaaten schaffen hohe steuerliche Anreize für dieUnternehmen. Es wird der Situation überhaupt nicht gerecht, dass inDeutschland bisher eine Reaktion ausbleibt. Angesichts weltweitwachsender politischer und wirtschaftlicher Unsicherheit muss diePolitik handeln.Langfristig wird sich Deutschland keine höhere Steuerbelastung alsandere Staaten leisten können. Die effektive Steuerlast derUnternehmen in Deutschland sollte daher von zurzeit mehr als 30Prozent auf ein international wettbewerbsfähiges Niveau sinken. Eindeutliches Signal wäre eine effektive Steuerbelastung der Unternehmenvon maximal 25 Prozent.Die 25 Prozent sind wichtig, weil der Fiskus die Unternehmen inder OECD durchschnittlich mit 24,7 und in der EU mit nur 21,7 Prozentbelastet. Überall in der EU sinken die Steuern für Unternehmen,gerade etwa in Belgien, Frankreich, Griechenland, Luxemburg und imVereinigten Königreich. Deutschland entwickelt sich vom Hoch- zumHöchststeuerland. Keineswegs darf die Bundesregierung dem Trendtatenlos zusehen. Seit zehn Jahren gab es keine nennenswerteSteuerstrukturreform mehr mit Entlastungen für Unternehmen, sondernstattdessen etliche Mehrbelastungen.Der BDI schlägt fünf "Steuerliche Sofortmaßnahmen für denUnternehmenstandort Deutschland" vor. Mit unseremFünf-Punkte-Programm ist noch in dieser Legislaturperiode eineinternational wettbewerbsfähige Unternehmensbesteuerung zu erreichen.Eine Einbeziehung der Unternehmen in den Abbau desSolidaritätszuschlags, der Einstieg in eine steuerlicheForschungsförderung und einzelne strukturelle Nachbesserungen desSteuerrechts sind zentrale Schritte für eine zukunftsorientierteSteuerpolitik.Der BDI hält die jüngsten Vorschläge aus demBundeswirtschaftsministerium für angemessen. Die rasche Absage durchden Bundesfinanzminister finde ich voreilig. Sie scheint eherkoalitionsinternen Auseinandersetzungen geschuldet als den Fakten.Der wenig ehrgeizige Abbau des Soli, den die Groko in ihremKoalitionsvertrag vorgesehen hat, ist mutlos und lässt weite Teileder Unternehmen außen vor.Die Regierung muss handeln und darf sichnicht hinter ihrem Koalitionsvertrag verbarrikadieren. Deutschlandmuss für unsere Unternehmen langfristig attraktiv bleiben. Es mussdarum gehen, den Standort Deutschland im internationalenSteuerwettbewerb überlebensfähig zu halten. Unsere Unternehmenbrauchen Entlastung, um Beschäftigung, Aufstiegschancen und Teilhabefür viele zu schaffen und zu sichern."Zu den steuerlichen Sofortmaßnahmen gelangen Sie hier: https://bdi.eu/media/publikationen/#/publikation/news/steuerliche-sofortmassnahmen-fuer-den-unternehmensstandort-deutschland/Pressekontakt:BDI Bundesverband der Dt. IndustriePresse und ÖffentlichkeitsarbeitBreite Straße 2910178 BerlinTel.: 030 20 28 1450Fax: 030 20 28 2450Email: presse@bdi.euInternet: http://www.bdi.euOriginal-Content von: BDI Bundesverband der Deutschen Industrie, übermittelt durch news aktuell