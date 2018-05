BDI zu länderspezifischen Empfehlungen der Europäischen Kommission: Treffen Nagel auf den Kopf

Berlin (ots) - Anlässlich der heute in Brüssel vorgestelltenländerspezifischen Empfehlungen der Europäischen Kommission fürDeutschland äußert sich BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang:"Empfehlungen treffen Nagel auf den Kopf"- "Die Europäische Kommission trifft mit ihren Empfehlungen denNagel auf den Kopf. Strukturreformen und eininvestitionsfreundlicheres Steuersystem in Deutschland sinddringend erforderlich. Die deutsche Industrie erwartet von derBundesregierung mehr Ambitionen. Die Exportnation Deutschlandbenötigt wesentlich mehr Zukunftsinvestitionen in Bildung,Forschung und Entwicklung sowie eine moderne Infrastruktur.Diese Investitionen sichern Wohlstand und sind das beste Mittel,um den hohen Leistungsbilanzüberschuss abzubauen.- Bei der Innovationskraft muss die Politik einen Gang zulegen.Bisher fehlen noch Maßnahmen, wie das Ziel, 3,5 Prozent des BIPfür Forschung und Entwicklung bis 2025 aufzuwenden, erreichtwerden soll. Japan liegt schon heute deutlich über drei Prozent,Korea sogar über vier Prozent, Deutschland bei 2,9 Prozent. EineAufstockung der Mittel für die Forschungseinrichtungen wirdnicht reichen. Eine steuerliche Forschungsförderung für alleUnternehmen mit einer Steuergutschrift von zehn Prozent desPersonalaufwands wäre genau richtig.- Nur mit einem investitionsfreundlichen Steuersystem kannDeutschland im internationalen Standortwettbewerb bestehen.Unsere Unternehmen fordern ein international vergleichbaresBelastungsniveau und strukturelle Reformen. Dazu gehören derAbbau ertragsunabhängiger Elemente bei der Gewerbesteuer undeine Reform der außensteuerlichen Hinzurechnungsbesteuerung."Pressekontakt:BDI Bundesverband der Dt. IndustriePresse und ÖffentlichkeitsarbeitBreite Straße 2910178 BerlinTel.: 030 20 28 1450Fax: 030 20 28 2450Email: presse@bdi.euInternet: http://www.bdi.euOriginal-Content von: BDI Bundesverband der Deutschen Industrie, übermittelt durch news aktuell