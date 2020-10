Berlin (ots) - Zur Veröffentlichung der Konjunkturzahlen von Eurostat sagt BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang: "Deutschland darf sich nicht in falscher Sicherheit wiegen""Deutschland darf sich nicht in falscher Sicherheit wiegen. Zwar fiel der Corona-bedingte Konjunktureinbruch im zweiten Quartal etwas geringer aus als im EU-Durchschnitt, die Erholung verliert jedoch an Schwung, die Krise ist noch lange nicht vorbei.Die deutsche Industrie produziert viele Investitionsgüter und hat einen hohen Exportanteil. Die weltweite Konjunkturschwäche und ausbleibende Investitionen sind für die exportorientierte Wirtschaft ein kräftezehrender Stresstest. Die beschlossene Verlängerung der Absicherung von Exportgeschäften ist ein wichtiger Schutzschirm für unsere Unternehmen, um diese schwere Krise zu überwinden."Pressekontakt:BDI Bundesverband der Dt. IndustriePresse und ÖffentlichkeitsarbeitBreite Straße 2910178 BerlinTel.: 030 20 28 1450Fax: 030 20 28 2450Email: bdi-presseteam@bdi.euInternet: http://www.bdi.euOriginal-Content von: BDI Bundesverband der Deutschen Industrie, übermittelt durch news aktuell