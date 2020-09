Berlin (ots) - Anlässlich der Vorlage des BDI-Strategiepapiers zur Realisierung einer deutschen Startplattform für kleine Trägerraketen sagt BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang: "Umsetzung technisch machbar und strategisch wie wirtschaftlich sinnvoll""Eine mobile Startplattform in der Nordsee ist technisch machbar und strategisch wie wirtschaftlich sinnvoll. Das New-Space-Ökosystem und Start-ups der Branche werden von einer deutschen Startplattform enorm profitieren. Die Initiative schafft zentrale Voraussetzungen für Wettbewerb und eröffnet der Bundesregierung neue strategische Handlungsoptionen.Mit dem Papier legt der BDI der Bundesregierung erstmals ein Konzept für die Realisierung einer mobilen Startplattform in der Nordsee vor. Diese ließe sich innerhalb von zwei Jahren in Form eines privatwirtschaftlichen Betreibermodells mit staatlicher Unterstützung realisieren.Die Bundesregierung muss sich nicht an Kauf, Umbau oder Betrieb der Plattform beteiligen. Stattdessen notwendig wäre ein Zuschuss des Bundes für die Initialkosten in der Anfangsphase. Für eine risikoarme und kostengünstige Realisierung lässt sich auf vorhandene Infrastrukturen, Technologien und Lösungen zurückgreifen."Pressekontakt:BDI Bundesverband der Dt. IndustriePresse und ÖffentlichkeitsarbeitBreite Straße 2910178 BerlinTel.: 030 20 28 1450Fax: 030 20 28 2450Email: Presse-Team@bdi.euInternet: http://www.bdi.euOriginal-Content von: BDI Bundesverband der Deutschen Industrie, übermittelt durch news aktuell