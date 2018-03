BDI Wachstumsausblick Europa anlässlich des Europäischen Rates: Reformen forcieren

Berlin (ots) - Anlässlich des am Donnerstag und Freitag tagendenEuropäischen Rates zu den Themen Konjunktur und Arbeitsplätzen äußertsich BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang: "Reformen forcieren"- "Das Jahr 2018 wird mit 2,3 Prozent Wachstum in der EuropäischenUnion einen Konjunkturhöhepunkt erreichen. DieKapazitätsauslastung geht mit knapp 85 Prozent ans Limit. ErsteEngpässe am Arbeitsmarkt bremsen die weitere Dynamik.- Der BDI warnt: Qualifizierung und aktive Arbeitsmarktpolitikmüssen nun ins Zentrum der europäischen Wirtschaftspolitikrücken. Das verlängert den Aufschwung und bringtLohn-Preis-Entwicklungen zurück auf Normalkurs.- Eine starke Wirtschafts- und Währungsunion verdient ein starkesInstrument im Krisenmanagement. Ein Europäischer Währungsfondsbedeutet Souveränität und Stabilität: Europa muss den Anspruchhaben, seine Finanzkrisen selbst zu lösen. Der BDI fordert dieBundesregierung auf, nun Reformen zu forcieren, anstattprozyklische Ausgabenpolitik zu verfolgen. Steuergeschenke inder Hochkonjunktur sind unnötig - stattdessen benötigt derStandort Investitionen in das langfristige Wachstumspotenzial."Anlässlich des Europäischen Rates veröffentlicht der BDI den neuenWachstumsausblick Europa: "Europas Wirtschaft auf Höhenflug". Dengesamten Bericht finden Sie hier:https://bdi.eu/media/publikationen/#/publikation/news/wachstumsausblick-europa-32018/Pressekontakt:BDI Bundesverband der Dt. IndustriePresse und ÖffentlichkeitsarbeitBreite Straße 2910178 BerlinTel.: 030 20 28 1450Fax: 030 20 28 2450Email: presse@bdi.euInternet: http://www.bdi.euOriginal-Content von: BDI Bundesverband der Deutschen Industrie, übermittelt durch news aktuell