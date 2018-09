BDI: US-Strafzölle belasten Weltwirtschaft auf Jahre

Weitere Suchergebnisse zu "Bauer":

SCHROBENHAUSEN (dpa-AFX) - Den Handelskrieg zwischen den USA und China sieht der BDI-Vizepräsident Thomas Bauer als hoch riskant an.



"Jeder Strafzoll, jede Handelsbeschränkung in der Welt hat einen massiven Einfluss auf den Welthandel insgesamt", sagte Bauer der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX am Dienstag. Dies wirke sich auf Dauer auf alle aus, wenn auch unterschiedlich schnell. Denn Handelsbeschränkungen führten dazu, dass sich der Wirtschaftskreislauf verlangsame.

Während der Handelsstreit zwischen den USA und China schon am eskalieren war, verhängte US-Präsident Donald Trump Ende Mai Strafzölle auf Stahl und Aluminium gegen die Europäische Union und viele andere Staaten. Hinzu kamen Sanktionen gegen den Iran und Russland. "Was Trump macht, ist ein gefährliches Spiel auf aller höchstem Niveau", sagte Bauer. Dies alles zusammen werde die weltweite Wirtschaftsentwicklung in den kommenden zehn Jahren beeinflussen./mne/elm/jha/