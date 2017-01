BDI zu Trump: Abschottung schafft keinen Wohlstand

Berlin (ots) - Der Bundesverband der Deutschen Industrie hat diewirtschaftspolitischen Ankündigungen des künftigen US-PräsidentenTrump kritisiert.BDI-Präsident Dieter Kempf sagte am Donnerstag im rbb-Inforadio,die US-Wirtschaft abzuschotten, sei kein guter Plan. Damit könneTrump den Wohlstand in den USA nicht steigern, wie er das jetztverspreche. "Niemand ist eine Insel. Zu glauben: Wohlfahrt steigerndurch Abschottung - das erinnert irgendwie an Amish People. Das kannnicht funktionieren."Zwar müsse man abwarten, was Trump wirklich umsetzen wird, so derBDI-Präsident. Als Exportnation blicke Deutschland dennoch mit Sorgein die USA.Derzeit herrsche bei deutschen Unternehmen Unsicherheit - und dassei Gift für wirtschaftliche Investitionen. "Das ist abergleichzeitig auch das nächste Problem, das Trump haben wird. Wennjeder, der wirtschaftliche Investitionsentscheidungen zu treffen hat(...) mit seinen Investitionen sechs oder zwölf Monate wartet, dannmuss man mir erklären, wie daraus Wirtschaftswachstum werden soll."Dennoch äußerte sich der BDI-Präsident überzeugt, dass die meistendeutschen Unternehmen "strategische Alternativen in der Schubladehaben", die sie ziehen werden, wenn nicht bald mehr Klarheitherrscht.Pressekontakt:Rundfunk Berlin- BrandenburgInforadioChef / Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell