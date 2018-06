BDI: Präsidium und Vorstand schlagen Kempf für zweite Amtszeit als BDI-Präsident vor

Berlin (ots) - Das Präsidium und der Vorstand des Bundesverbandesder Deutschen Industrie (BDI) haben Dieter Kempf am Montag in Berlineinstimmig erneut zur Wahl für das Amt des BDI-Präsidentenvorgeschlagen. Die erste Amtsperiode des Präsidenten läuftturnusgemäß Ende des Jahres aus.Auf der Mitgliederversammlung am 26. November findet die geheimeWahl für das Spitzenamt statt. Die zweijährige Amtszeit beginnt am 1.Januar 2019. Der 65-Jährige ist seit 1. Januar 2017 BDI-Präsident.Von 2011 bis 2015 war Kempf Vizepräsident des Verbandes.Weitere Informationen und Bilder im Internet finden Sie hier:https://bdi.eu/der-bdi/organisation/praesidium/Pressekontakt:BDI Bundesverband der Dt. IndustriePresse und ÖffentlichkeitsarbeitBreite Straße 2910178 BerlinTel.: 030 20 28 1450Fax: 030 20 28 2450Email: presse@bdi.euInternet: http://www.bdi.euOriginal-Content von: BDI Bundesverband der Deutschen Industrie, übermittelt durch news aktuell